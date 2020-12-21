名家論壇》韋安／中天新聞轉網路，蔡衍明能撐多久！？

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雖然，中天的主播們為了增添網路電視對觀眾的粘著性，變得靈活變通，吃漢堡、螃蟹舞都變成播報時的橋段，但心中的苦可想而知。
他們會質疑，為什麼各電視台行之有年，對自然氣象的怪異畫面，別的台播報「祥雲」，就是「祥瑞」？中天播韓、侯、盧三市長合體時（2019年2月），天上出現「龍鳳呈祥」的雲型，就變成「假新聞」，「造神和怪力亂神」？被NCC開罰40萬，並成為日後被「關台」的理由。
中天老闆蔡衍明一定更火大，哪個電視台的老闆不會介入新聞製播？有些老闆不僅以媒體為平台，型塑派系介入政治運作，還憑藉影響力「炒地」，怎麼都沒事？自己只是被外界以為，把政治理念融入到新聞操作中，就落得如此下場？
不過，除了後續的法律救濟，看是否能有渺小的機會，扳回一城外，中天面臨的是，如何以純網路電視型態的生存問題。
在「關台」效應下，一兩個月裡面，中天YT的訂閱數由70萬，原本的末段班，躍昇到227萬，成為YT電視新聞台一哥。
有論者認為，中天的收視者都是「同溫層」，但這個「同溫層」足夠強大。過去兩年根據尼爾森的收視率調查，中天往往都位居全台新聞台榜首的位置。
轉戰網路電視後，前面幾天由於支持者「激情收看」的效應，有時中天YT的線上收看有破10萬的記錄。近幾天，上午時段也隨時有2到3萬收看人數，都名列網路新聞台第一。
有人認為，網路電視的收視習慣不易養成，中天網路台的收看人數會往下走。不過，這是個大型的媒體形態轉換實驗，還是未知數。
中天以400名員工，專業電視台的團隊，投入網路電視，有別於以往帶狀或塊狀網路節目。24小時帶狀播放，會養成觀眾的依賴性。現在一般的液晶電視，都有上網功能，從收看第四台，切換為聯網收看YouTube的新聞台，並非難事。而且機上盒的普及，為網路電視收看提供更大的便利性。或許半年以後，就可以看到中天網路台較為穩定的收視數據。
YouTube網路節目的主要收入，是與網路平台廣告的分潤和觀眾打賞。這兩種收入一天不過幾十萬，與中天原本一天數百萬廣告收入不可同日而語。但是只要有收視，沒有NCC管制的網路中天，可以在業配方面，大力開發潛在的業務，以彌補損失。
即使這樣，目前來看中天網路電視的收入，還是很難打平成本。中天網路能撐多久，關鍵還要看，一，它是否有影響力？二、蔡衍明對羞辱式「關台」的「火」有多大？
第一點「影響力」是容易達到的，去年1月10日，《新聞深喉嚨》12分鐘節目片段，至今的收看人次達145萬。這是在中天以第四台收視為主，網路為「業餘」情況下達成的。日後，全力調整適應網路形態，維持直播的收看人數，再把精彩節目片段推送，中天新聞內容的影響力仍然不容小覷，甚至比以往更火爆嗆辣。
第二點，蔡衍明辦媒體的理念，財務概念不同一般商業媒體老闆。中天新聞雖然賺錢，但整個旺中媒體集團都在燒錢。在紙媒沒落的趨勢下，旺中開辦《旺報》，一辦就是10年，今年才轉為夾報。《週刊王》自2014年開辦，至今已經6年半，都是在燒錢。自接手中時集團改為旺中，蔡衍明少説也「燒」了幾十億。
所以，即使中天網路新聞台，一年可能要再燒個5、6億，對身價70億美元的蔡衍明，根本是小事。就算「燒」到3年後的2024大選，也不過多燒20多億，不到1億美元。中天新聞能撐多久？全看蔡衍明的意志，想撐多久就多久。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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