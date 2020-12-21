罷韓遊行一週年 張博洋：只有高雄人能超越高雄人
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-21 12:56:04
1221wecare台灣大遊行一週年，台灣基進新聞部主任張博洋今（21）日表示，無法想像，再有任何人有辦法複製這場遊行，因為，只有高雄人能超越高雄人；wecare高雄發起人尹立也說，他以身為高雄人為榮。
張博洋說，一年過去了，到現在還是覺得那天很不可思議，沒有悲壯的灑狗血場面，也沒有強化對立的叫囂謾罵，有的，只有來自社會不同階層，不分職業、性別、族群、政治立場的人，凝聚在一起，表達對城市的關心與民主價值的守護，「無法想像，再有任何人有辦法複製這場遊行，因為，只有高雄人能超越高雄人」，因為有大家，才有這場盛大的遊行，才有後來93萬票的罷免通過。張博洋認為，韓國瑜給我們的教訓就是，不要過度崇拜單一政治人物，更不要盲目的覺得單一政治人物就可以改變城市，如果你對陳其邁有這樣的想法，請保持警覺，韓國瑜就是韓粉縱容出來的，一年後的高雄，我們不用罷韓，也不用上街爭取權益，但從陳其邁與罷韓的票數落差得知，民進黨並非愛高雄的人唯一的選擇，在1221一週年的這天，更想提醒大家，當時那份要讓高雄更好的精神，有沒有在365天的庸碌中，被遺忘在某個角落呢了呢？wecare高雄發起人尹立則指出，去年1221，高雄人站出來挺民主守護高雄，並在今年0606寫下台灣民主光榮的一頁，我以身為高雄人為榮。