機師確診恐成防疫破口 林佳龍：將修正機組員防疫規定
機師確診恐成防疫破口 林佳龍：將修正機組員防疫規定
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-21 12:58:54｜update2020-12-21 13:00:03
航空界爆發機艙群聚感染，中央流行疫情指揮中心公布 3 名機師確診新冠肺炎，分別為案 760 、 765 、 766 ，其中，案 765 紐西蘭籍機師疑為感染源頭，在登機執勤前就出現症狀，也未能於全程配戴口罩，指揮中心發言人莊人祥認為，有必要針對航空機組人員防疫規定進行檢討，交通部長林佳龍今（ 21 ）日回應，會與指揮中心討論，針對「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」進行修正。
指揮中心昨日公布國內新增 3 名新冠肺炎確定病例，其中 2 名為日前公布案 760 台籍女機師同事（案 765 、 766 ）， 3 人曾 12 月 12 日同班機前往美國。案 765 於昨日確診 CT 值為 24.9 ，血清抗體也為陽性，且於 12 日服勤時就已經出現相關症狀，因此研判案 760 、 766 在機上受案 765 感染，為一起航空器感染事件。為何案 765 有症狀卻能登機服勤？莊人祥指出，會藉由本案檢討「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，確認是哪個環節出了問題，並找航空公司跟相關單位討論，針對貨機組員返台後 3 天、客機組員返台後 5 天居家檢疫規定，也會再檢討。
交通部長林佳龍今日受訪時表示，之前就已針對航空業訂定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，但考量國際疫情嚴峻，以及少數機組員無法落實規定，會再跟指揮中心討論，做相關的防疫規定修正；若因違規而造成疫情擴大，也要依照規定進行懲處。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。