蘇偉碩：如果蔡英文願意面對萊豬錯誤　我願接受最嚴審判

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蘇偉碩說，輿論有一種聲音，希望他道歉，但他會這樣主張是有所本的，因為萊豬會傷害健康，台灣的科學家已經研究並做出證明。如果衛福部一定要提告，他願意接受；如果要他道歉的話，就請先考慮蔡英文總統，她在8月28日一個人開了記者會，就決定全體國人的健康，之後才叫衛福部去做健康風險評估，做出的還是違法的報告。如果蔡英文總統願意面對這個錯誤，衛服部也願意進行合法的醫學風險評估，我也願意接受司法最嚴格的審判。
記者問「所以你還是會堅持主張？」蘇偉碩回答，萊豬有毒，這是科學事實，還可以找出更多的科學證據，且可能影響壽命。連美國人的國民平均壽命最近3年都意外下降，也有可能是因為吃萊豬的影響，只是這部分還沒有科學報告。
蘇偉碩接著說，既然這部分還沒有科學報告，我們怎麼可以拿自己的孩子，拿2300萬台灣人當實驗的白老鼠？「蔡英文總統，妳沒有這個權力，陳時中部長也沒有這個權力。台灣2300萬人還想一代一代的活下去，我們希望與美國的關係是健康的，兩國人民身體健康，兩國的關係才會健康」。
有記者提問「有人質疑你是親中的？」蘇偉碩回答，「我親不親中？可以查歷史，如果2012年3月，我是親中的話，立法院民進黨團總召柯建銘會找我去向所有民進黨立委上課（萊牛）嗎？全體民進黨立委也是親中的？親不親中，我都尊重，親中也不是罪名，只是一種政治立場，但不要用這種方式對我」。
蘇偉碩說，最重要的是蔡英文總統能不能保證萊豬沒有毒？「如果妳敢說萊豬沒有毒，只要妳敢講這句話，說妳敢吃萊豬、要吃萊豬。我要說，汙名化美豬的人，是整個蘇貞昌內閣，因為他叫軍人、警察、學生、農民都不可以吃萊豬，陳時中也說，2歲以下幼童最好不要吃萊豬。這到底誰在汙名化美豬？誰在破壞台美關係？其實只要美豬輸台不用萊劑，我願意促進台美關係，願說美豬很好吃」。