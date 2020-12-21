病毒變種！逾10國禁英國航班入境 國籍航空暫未受影響
病毒變種！逾10國禁英國航班入境 國籍航空暫未受影響
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-21 13:24:09｜update2020-12-21 13:24:12
英國出現變種新冠肺炎病毒，較原本病毒感染力提高 70％ ，目前包含法國、義大利、葡萄牙、荷蘭等超過 10 個國家宣布，限制英國航空及過去 14 天內曾到過英國的民眾入境，至於台灣是否要跟進，交通部長林佳龍今（ 21 ）日表示，民航局將會與指揮中心討論，並由指揮中心決定是否禁止英國航空入境；華航及長榮航空均表示，目前往返英國的航班不受影響。
英國 20 日新增 3 萬 5,928 名新冠肺炎確診病例，且出現感染力提高 70% 的新病毒株，英國首相強生宣布，將倫敦及英格蘭東部、東南部等地區疫情警報等級提升至第四級，限制內容幾乎等同封城，其他地區也取消聖誕過節 5 天鬆綁計畫，目前包含法國、義大利、葡萄牙、荷蘭等超過 10 個國家禁止來自英國的國際航班入境，部分國家同時要求過去 14 天內曾到過英國的民眾也不得入境。對此，交通部長林佳龍表示，目前台灣尚未跟進禁令，民航局將會與指揮中心討論，並由指揮中心決定是否禁止英國航空入境；華航及長榮航空均表示，目前往返英國的航班不受影響。
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