台新銀行相挺夢想家　共創球賽金融生態圈

台新銀行於前(11)月宣布投入支持臺灣職業籃球發展冠名贊助「福爾摩沙台新夢想家」籃球隊後，球隊所屬的P. LEAGUE+職業籃球聯盟於本(12)月19-20日進行開幕賽，首戰即對上宿敵台北富邦勇士隊，金控大戰一觸即發，賽事高潮迭起，精彩賽事嗨翻彰化縣立體育館，現場的5,000位觀賽球迷中，更有超過500名台新客戶化身成「新」粉為球隊加油打氣。

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台新銀行總經理暨福爾摩沙台新夢想家榮譽領隊尚瑞強表示，台新銀行身為一個運動企業，支持國內運動發展當仁不讓。而臺灣的籃球運動在所有球員、企業及球迷的共同努力之下，睽違了20年之後，能再度見證在地的職業籃球聯盟成軍，而台新能有幸參與其中，我們深感榮幸。台新銀行不吝於分享支持運動的熱忱，此次，特別邀請中部在地的熱愛籃球的客戶一同親臨球場觀賽，期望匯聚風氣，藉以感染更多民眾支持籃球賽事。尚瑞強指出，該行除了贊助支持球隊發展之外，台新銀行作為數位金融的領航者，期待能發揮金融服務優勢，將雙方合作延伸到售票服務、數位化入場流程、商品販售、點金兌換等項目，讓夢想家與籃球賽事成為台新生活金融生態圈的重要場景之一，提供球迷更便捷、數位化的生活金融服務。

為了讓球迷感受到台新銀行的熱情與活力，P. LEAGUE+開幕賽現場以「夢想新起點，Richart享Life 夢想Achieve！」為主題，打造了各種融入Richart Life的生活遊戲場景，讓球迷透過遊戲認識Richart Life外，並邀請台新人氣肖像Richart到球場與球迷同歡。此外，無論民眾是否已是台新銀行的客戶，皆可下載Richart Life App並註冊成為體驗會員，透過Richart Life App領取優惠券後，獲得台新夢想家與Richart Life的首款聯名商品口罩乙份及夢想金幣抽獎券乙張，並在開幕賽期間，抽出10名幸運的球迷，送出總額價值新臺幣10,000元的10,000點台新Point。





台新銀行未來與台新夢想家將有更深入的數位化金融合作，尚瑞強強調，預計自明(2021)年起將協助球隊全面導入各類新型支付服務，同時期望在下個球季開始時台新夢想家與Richart Life App有更緊密的合作，民眾除了可使用台新信用卡享有獨家優惠外，一般的球迷也可透過Richart Life輕鬆購買到球票、球隊週邊商品等，到現場看球更無須攜帶紙本票券，憑Richart Life App掃碼即可快速進場，讓福爾摩沙台新夢想家在台新銀行的全方位金融相挺下，超越夢想，夢想再進化！



