影／水塔改裝儲油槽　1000公升柴油往女騎士灌頂

驚險一瞬間！福興鄉彰鹿路上的加油站，昨（20）日晚間上演驚魂記，一部自小貨車用白鐵桶加滿1000公升柴油，準備離去之際，整個裝滿柴油白鐵桶應聲滑落，一旁剛好有部機車經過，整大桶的柴油往女騎士身上潑淋，所幸沒被砸傷

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小貨車司機說，因為加油站與路面有個高低差的坡度，才會造成淋油意外。

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▲因加油站與路面的高低落差，導致車身重心不穩向左傾斜，車斗上的水塔裡柴油大量往外溢灑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

× ▲因加油站與路面的高低落差，導致車身重心不穩向左傾斜，車斗上的水塔裡柴油大量往外溢灑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

這一起淋油事件發生在昨（20）晚7點44分，位在彰鹿路的福興加油站，一輛貨車以大型白鐵材質鐵桶水塔，前來裝載1000公升的柴油，準備離去之際，因加油站與路面的高低落差，導致車身重心不穩向左傾斜，車斗上的水塔裡柴油大量往外溢灑，隨即整桶滾落，路旁等著穿越馬路的女騎士慘遭波及，全身被柴油淋濕，所幸未被砸傷。

福興消防分隊指出，獲報後與轄區員警立即分別實施泡沫水線警戒以及道路管制作業，加強確保現場安全，業者亦自行使用木屑覆蓋、吸附油漬並後清除，現場待業者清除完畢並確認安全無虞後解除現場警戒。

▲裝滿柴油白鐵桶應聲滑落後已經嚴重毀損，。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 20）

× ▲裝滿柴油白鐵桶應聲滑落後已經嚴重毀損，。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 20）

整個驚險畫面全被站內一部自小客車的行車紀錄器錄下，駕駛當時誤以為水塔是裝水，沒想到瞬間聞到油氣味，才知道竟然有人以大型水塔裝柴油，而且也未固定牢固，畫面被貼上臉書社團「我愛鹿港小鎮」，網友直呼太離譜。

警方說，該大型水塔空桶重量就高達50公斤，1000公升的柴油也有820公斤，整桶油桶重量將近900公斤，所幸意外發生當下並非直接掉下砸落女騎士身上，否則後果更是不堪設想。

▲現場由派出所員警協助實施交通管制，禁止其他人車進入該洩漏範圍。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 20）

× ▲現場由派出所員警協助實施交通管制，禁止其他人車進入該洩漏範圍。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 20）

▲福興鄉彰鹿路上的加油站還灑滿大量木屑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

× ▲福興鄉彰鹿路上的加油站還灑滿大量木屑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

鹿港警分局福興分駐所長張勝甥指出，小貨車許姓駕駛未依規定把貨物固定好，依道路交通管理處罰條例可處3000元到18000元罰鍰，另他用水塔載運的柴油超過100公升，未規定使用臨時通行證、警示標識及合格的儲油槽，依道交條例可處3000元到9000元罰鍰。將由監理站裁罰。