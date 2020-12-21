中捷軸心改法國製　明年2月更新完畢

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對於，中捷軸心將改為法國製，後續期程有沒有確定？

前次北捷局跟川崎重工向台中市政府報告時，有提出供應商會採用法國製軸心，我們尊重供應商的施作專業性，但我們更重視的是，不管哪裡製造，品質必須保證、勢必不能打折。

北捷局與川崎重工說明年2月可以更新完畢，這個時間點怎麼出來的？

如同先前對外說明過，我們認為這個時間點「過於樂觀」，設備抵台、安裝後，必須要有測試時間，尤其目前北捷局與川崎重工對於市府疑慮說明仍不夠清楚，必須說清楚釋疑後，後續時程安排才會更準確。

中捷連結器軸心斷裂是否因軸心設計不符合規格？

要求北捷局與川崎重工擴大檢測，其中，斷裂軸心進行物性、化性檢測後，結果發現物理特性的降伏強度、抗拉強度，都比設計值略低，出現物理特性不足的狀況，代表材料上的確出了問題。此外，我們要求廠商也要針對合格件再檢測，確認到底是個案還是通案，找出斷裂的實質原因，才能確認後續改善方式是否有用。

前次北捷局與川崎報告時，並未出示第一批裝載在台中捷運列車的連結器出處證明報告書，他重申不管川崎或供應商在哪裡生產設備，要求品質必須符合設計規範、強度必須要確實達到。