宋智孝救了金鍾國！全靠《Running Man》練出撕名牌速度

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金鍾國今年憑《RM》拿到最大獎，他台上哽咽表示，想起隊友努力的付出，因為很辛苦所以得獎格外感動；更說到身為歌手，卻因為節目被認定成綜藝咖，坦言起初很不喜歡錄綜藝節目，直到遇見劉在錫，並從對方身上學到東西，現在覺得綜藝就是他的全部。此外，HaHa也因節目得到「最優秀獎」。
金鍾國真摯感言引起討論之外，他上台領獎前的模樣也成焦點，因為他口罩不慎掉落、卡在口袋上，宋智孝見狀立即伸手「攔截」口罩，以免金鍾國台上出糗，這舉動笑翻觀眾表示「撕名牌都沒這速度」，「宋智孝果然是Running Man」，十分逗趣。
節目上還有其他亮點，因疫情關係，參與人員必須戴口罩入場，電視台事前收集每一位藝人的笑臉，特別製作獨特的「微笑口罩」供使用，主持人之一的李昇基甚至提醒，如果口罩弄丟，就會被發現。另外為了保持社交距離，現場改用長達2公尺的「機械手臂」遞獎，舉動皆成功吸引討論。
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