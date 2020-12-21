特企／田馥甄化身MUSE繆思女神　掀彩拋隱形眼鏡旋風

精華光學挾台塑生醫訂單，與自有品牌帝康同步推出的新系列商品，在台灣連鎖開架通路屈臣氏一上架便熱賣到缺貨，屈臣氏不只是民眾購買日常消費品的便利管道，近年來更成為彩拋隱形眼鏡的重要通路與各大品牌兵家必爭之地，眾家隱形眼鏡品牌無不持續推陳出新，上架相互較勁。台灣隱形眼鏡製造大廠精華光學結盟客戶台塑生醫推出隱形眼鏡品牌BioVision，連同自有品牌新系列帝康MUSE繆思女神，強勢進駐連鎖開架龍頭屈臣氏，讓隱形眼鏡在開架通路之爭再掀白熱化。

我是廣告 請繼續往下閱讀

精華光學是全球知名專業隱形眼鏡製造廠，隱形眼鏡年生產量高達9億片。而台塑生醫則以台灣最大民營醫療體系作為後盾，旗下產品不只涵蓋生活、保養、保健領域，更橫跨醫藥、醫材、醫學研究；此次精華光學自有品牌帝康與台塑生醫強強聯手出擊，企圖在隱形眼鏡的品質上精益求精，將隱形眼鏡的規格突破至更高水平。

Hebe田馥甄一直以文青氣質與自我風格獨樹一幟，這次以帝康代言人的角色掀起一股彩拋隱形眼鏡的旋風。看準消費者追求彷彿天生虹膜光彩、顏色自然融合眼色，又希望能搭配日常中各種風格的需求，帝康品牌表示，在MUSE繆思女神鏡片研發階段便從希臘神話中司掌人文、藝術、科學等三領域的經典繆思女神發想，鏡片圖騰以女性經典美與亞洲眼睛虹膜色調作為主設定，進行研發設計。





在帝康MUSE品牌精神與風格定調後，倚賴精華光學獨家鏡片精緻點霧技術，並研究最佳化著色直徑大小，以點狀與霧狀網點變化交織出不同層次的圖騰設計，仔細挑選鏡片色料彩度，細緻呈現鏡片色澤與透光感，巧妙融合原生眼色又能點亮眼神光彩，突顯各種文藝與時髦氣質。





實際上，彩拋隱形眼鏡市場的流行變化相當快速，精華光學表示，「渾然天成美瞳感」是未來流行的趨勢，與其盲目追求流行的快時尚，不如配戴能襯托自己眼神光彩的隱形眼鏡。不再被過往美瞳片生硬掩蓋了眼神光芒，能為原生眼色加分、自然顯色卻不突兀的隱形眼鏡，將成為未來不敗的經典新單品。





而Hebe田馥甄的文藝感，恰恰成為繆思女神品牌形象的最佳代言，在屈臣氏開架通路，一片隱形眼鏡琳瑯滿目的品牌中特別引人注目，除精華光學本身的產品力優勢外，MUSE繆思女神獨特飄逸的品牌形象，加上產品強調為襯托女性自身的眼神特質，為生活與整體風格提升層次，果然在激烈的競爭市場中創造出獨特的優勢。











警語：(一) 配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。(二)本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。(三)如有不適，應立即就醫。











康視騰彩色日拋軟性隱形眼鏡





繆思女神彩色日拋軟性隱形眼鏡





衛部醫器製字第005518號





衛部醫器製字第003727號





北衛器廣字第10912006號



