年度十大藝文新聞揭曉　文化部推藝FUN券奪冠

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負責執行此專案的北藝大藝管所劉慧玲副教授表示，十大藝文新聞票選活 動是藝管所的傳統，藝管所成立之初曾舉辦過兩屆，而後中斷，自2011年復辦、改成由全民票選後，今年已屆滿10年，也藉著每年的觀眾票選，看見台灣藝術文化發展的軌跡，及值得重視的公共議題。
針對第5名「紙風車八里布景道具工廠 發生火災損失慘重」，于國華表示，這當然是今年讓人非常震驚的新聞，自己依然記得紙風車文教基金會執行長李永豐當時的表情，不過他們也立刻投入恢復工作，讓演出最快步上軌道，這跟之前雲門的失火一樣，表藝團隊的廠房長期都承擔很大的風險，希望在文化部的支持下，未來的倉儲園區可以協助表演藝術團隊。
而第4名由「『兩廳院售票』將走入歷史 全新售平台 OPENTIX 試營運！」拿下，吉米布蘭卡說，這個系統可以撐16年也真的是很辛苦，不過現在有非常多的系統百家爭鳴，包含搶演唱會的拓元，小型演講的口袋售票等等，百家爭鳴不是件壞事，團隊跟場所都可以選擇自己需要的系統，而OPENTIX未來對於大數據的分析、觀眾的分析一定是非常有幫助的。
另外針對第3名「歷時17年 台北流行音樂中心盛大開幕」，劉慧玲指出，這條新聞的關鍵字應該是17年，北流從開始有構想到落成，這樣的「牛步」發展，這幾年來台灣的流行音樂界原地踏步，還需要更大的成長空間，台灣不在是亞洲流行音樂的中心，不過北流的成立是個里程碑，未來的可塑性很大，由此出發，未來很多流行音樂的創作者都可以有更好的發揮空間，也期待台灣的流音可以再次亞洲重鎮。
北藝大藝管所所長于國華表示，這十大新聞到底對我們的未來產生什麼樣的影響，今年也是獨特的一年，因為疫情讓我們充滿的著變動，但藝文產業的發展就是在變動之中汲取經驗，這10大新聞的趨勢與現象也讓我們知道該如何去面對未來，更重要的是，每一年的回顧與前瞻，能讓台灣的藝文環境越來越好。
本次主題定為「十在有藝事 At Who We Are j，票選活動總共回收1113份問卷，調查對象為藝文領域 人工阴一般社會大眾，候選新聞涵蓋「表演藝術」、「視覺藝術」、「文化政策」與「文化資產」，4大類別。
「2020年度十大藝文新聞」票選如下：
1.文化部推出「藝FUN券」振興藝文產業
2.新冠疫情衝擊藝文界 文化部啟動舒困方案
3.歷時17年 台北流行音樂中心盛大開幕
4.「兩廳院售票」將走入歷史 全新售平台 OPENTIX 試營運！
5.紙風車八里布景道具工廠 發生火災損失慘重
6.下半年演出大爆發！藝文產業迎報復性消費
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