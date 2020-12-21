驚！英班機未篩檢直飛紐約　州長嚇壞要聯邦政府：快禁止

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綜合《紐約郵報》等美媒報導，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在受訪時警告，聯邦政府應記取今年3月時的教訓，當時因為中央遲遲未實施歐洲旅遊禁令，導致病毒無法控制地在紐約州和整個美國擴散。
古莫並表示，面對變異的新冠病毒，英國旅客卻至今仍能在沒經過檢測的情況下，就飛往紐約的甘迺迪國際機場，這種疏失是「嚴重」且「應該被譴責的」，他無法想像在當地每天有6架英國航班抵達的情況下，風險會有多高，只要有一個人染上新的病毒株，美國就可能會再次經歷大流行，況且今年3月紐約疫情失控，首起病例就不是從中國武漢傳來，而是歐洲。
由於紐約港務局無權發布禁令或監控旅客健康狀況，古莫認為聯邦政府應該立即採取行動，即使不能全面禁止，也必須要求對方提供篩檢陰性證明，才能准許入境。
截至目前為止，美國仍是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，已有至少17844690人感染、317668人死亡，已連續多天單日確診數都破20萬，古莫的顧慮並非沒有道理，畢竟美國已飽受疫情荼毒，實在難以經受變異病毒再引發大流行的危機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。