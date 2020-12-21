數位身分證非推不可的理由 唐鳳：現行身分證防偽已過時
數位身分證非推不可的理由 唐鳳：現行身分證防偽已過時
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-21 14:55:14
內政部推行數位身分證爆出資安疑慮，民眾除了顧慮身分證的製程可能經過中國大陸外，也擔憂使用數位身分證會留下使用紀錄，數位行蹤被政府掌握。今（21）日中午，內政部長徐國勇、行政院政委唐鳳一起開直播向民眾釋疑，唐鳳也表示現行的第六代身分證，防偽功能其實只到2016年，現在很容易被偽造，許多機關才會要求帶證件不能只有身分證，需要雙證件。
唐鳳表示，現行的身分證上面揭露過多個資，甚至包含父母、配有等非本人資料，以及戶籍地址，若因為住宿、出入大樓需要將證件給工作人員，很容易被拍下證件正反面，進行偽造，徐國勇也說，現在對岸已經有賣和台灣現行身分證類似的材料，只要掌握到個資，要做出一張一樣的身分證並不困難。對於民眾擔憂使用數位身分證，資料恐會回傳給內政部進行追蹤，唐鳳解釋原理，他說內政部只會將掛失的證件傳給各機關，每個單位收到之後就會知道掛失的證件不能使用，民眾在各個機關使用數位身分證，該機關並不會回頭告訴內政部這個人有來使用過，內政部就算想向每個機關索取資料，也礙於每個機關規定不同，不是說拿就拿。唐鳳表示，數位身分證可設定遠端密碼功能，但民眾不想要，也可申請鎖卡，要辦相關事務都需要到現場插卡掃描晶片，若民眾連晶片功能都不希望有，可以將晶片上所載有的資料全數印製下來在另外一張資料清單上，兩張卡搭配，功能就同等於一張紙本身分證。