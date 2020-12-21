贊成萊豬通通點出來 國民黨團：民代要為自己的決定負責
贊成萊豬通通點出來 國民黨團：民代要為自己的決定負責
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-21 15:09:56
萊豬進口在即，立法院本周四將加開院會，處理萊豬進口等9項行政命令，《學校衛生法》修正草案、《食品安全衛生管理法》修正草案。國民黨團將於23日下午5點半起，在立法院濟南路側門舉辦守護食安之夜，24日當天，院外也將透過大螢幕觀看表決實況，逐一點名投下贊成票的「萊豬立委」，呼籲國人踴躍參與。
黨團總召林為洲表示，國民黨團除了議事手段外，明年8月以公投訴諸人民的力量，全力阻擋萊豬。黨團預計從23日傍晚開始，與民間團體聯合舉辦「最後的晚餐」晚會，現場除提供台灣豬小吃美食外，黨團會發出48小時甲級動員，全體委員將夜宿在立法院濟南路群賢樓前，為台灣食安守夜，歡迎支持有相同理念，同樣反對萊豬進口的民眾，加入他們的行列。林為洲進一步表示，24日表決當天則分進合擊，國民黨團全員將進入議場表決，場外預計由歷任黨主席、反萊豬聯盟、消基會、幼教團體等民團，每小時帶頭繞行立法院抗議，場外將有大螢幕轉播院會表決情形，點名哪些立委投下贊成及反對票，呼籲執政黨委們秉持自己良心，為歷史負責。林為洲呼籲民進黨團立委正視民意，不要讓9個萊豬行政命令通過。
黨團書記長林奕華呼籲民進黨，執政前後要言行一致，過去反萊牛、反萊豬，現在也要貫徹下去；行政院有他們為難的地方，但在立法院代表的就是民意，7成民意反萊豬，國民黨團過去歡迎美豬進口，但反萊豬，希望民進黨團站在高民意之上，展現民意做主而非黨意做主、以黨領政。國民黨團會在24日要求所有表決都必須記名，民意代表對民意負責，讓歷史留下紀錄！黨團首席副書記長鄭麗文表示，這幾天感受到民進黨強度關山的決心，仍希望透過在野黨施壓，能喚醒民進黨立委的良知，不要淪為蔡英文的表決部隊、黨意的橡皮圖章。