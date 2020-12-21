台股收漲135點、運輸族群紅通通 三大法人買超逾104億元
台股收漲135點、運輸族群紅通通 三大法人買超逾104億元
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-21 15:19:43
台北股市今（21）日收盤漲135點，收在14384.96點，漲幅0.9%，成交金額新台幣2500億元。權值股台積電漲6元，收在516元，漲幅1.1%。聯發科、友達、群創、大立光也漲逾1%。航運族群紅通通，多檔飆漲停。而今日三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣104.24億元。
台股今日指數上沖下洗，早盤開高走低，但10點過後節節攀升。權值股台積電為最大功臣，終場漲6元，收在516元，漲幅1.1%。鴻海漲0.3%、大立光漲1%以上，來到3340元。而盤面焦點為運輸族群，包括台船、新興、陽明、志信、中航、萬海都飆上漲停。另外，華航漲6.5%、長榮漲6%以上。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股創高後，大致維持高檔震盪格局。但從各類股間表現來看，搭配基本面預期的資金流動，說明台股仍由多方主導。以類股來看，12月以來，盤面上電子以TFT LCD面板、被動元件、網通及基期較低的下游業者表現較佳，傳產股則以玻陶、航運、鋼鐵股維持強勢。針對近期盤勢，在國際情勢上，那斯達克指數創下歷史新高，針對在後市需要關注方向上，廖哲宏表示， 英國脫歐、拜登的中美政策、明年元月共和黨能否取得參議過席次是我們關注的國際焦點；在國內部份，政府房地產等政策需留意。