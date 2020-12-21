世界口琴冠軍　中山大學教授陳彥銘跨域AI音樂創作

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教學認真的陳彥銘，在研究上表現亮眼，今(109)年榮獲學術科技界權威榮譽─國際電機與電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers，簡稱IEEE)頒發台南分會最佳年輕會員獎(IEEE Tainan Section Best Young Professional Member Award)之殊榮。
陳彥銘表示，他從高中開始學習口琴，大學時與朋友合組「天狼星口琴樂團」征戰國際各大比賽，除曾在「超級星光大道」節目中，與歌手魏如昀同台演出，更橫掃國內外各項比賽獎項，以及應邀至多國演奏，於2017年摘下「世界口琴節大賽」小合奏組世界冠軍之殊榮。
陳彥銘指出，為在音樂與科技領域間搭起橋樑，他計畫帶領學生投入跨域創新實作「AI音樂創作」，而此一「AI音樂創作」的研究發想，是希望透過研究設計，讓機器依創作者的需求，自行生成旋律線、和弦行進，做出各式氛圍的音樂。
陳彥銘希望透過師生團隊研發，可自如運用科技，創作多元曲風的音樂，此外，他也樂意將口琴與樂團現場舞台演出的相關經驗與音樂系學生分享，他提到，相關涵蓋的面向，包括演奏技術、舞台設計、音響技術、器材使用，而可能的曲風則有融合爵士、吉普賽爵士、探戈等，與古典音樂有很大差異，期待未來教學相長，呈現多元音樂風貌。