世界口琴冠軍　中山大學教授陳彥銘跨域AI音樂創作

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世界口琴冠軍　中山大學教授陳彥銘跨域AI音樂創作

記者黃守作/高雄報導

calendar_today2020-12-21 15:24:06

▲曾經榮獲世界口琴冠軍的中山大學教授陳彥銘計畫將多年的音樂素養，結合科研專長，推動AI音樂創作，期能激發學生在學研上更多的可能性。(圖／中山大學提供)
▲曾經榮獲世界口琴冠軍的中山大學教授陳彥銘計畫將多年的音樂素養，結合科研專長，推動AI音樂創作，期能激發學生在學研上更多的可能性。(圖／中山大學提供)
曾經榮獲世界口琴冠軍的中山大學教授陳彥銘計畫將多年的音樂素養，結合科研專長，推動AI音樂創作，期能激發學生在學研上更多的可能性。
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中山大學通訊工程研究所助理教授陳彥銘在校教授「無線通訊」、「錯誤更正碼」等科技課程，直至上個月學校歡慶40週年校慶，他代表工學院率「天狼星口琴樂團」登台演出，全校師生才發現他曾經獲得世界口琴大賽冠軍之殊榮。
教學認真的陳彥銘，在研究上表現亮眼，今(109)年榮獲學術科技界權威榮譽─國際電機與電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers，簡稱IEEE)頒發台南分會最佳年輕會員獎(IEEE Tainan Section Best Young Professional Member Award)之殊榮。

陳彥銘表示，他從高中開始學習口琴，大學時與朋友合組「天狼星口琴樂團」征戰國際各大比賽，除曾在「超級星光大道」節目中，與歌手魏如昀同台演出，更橫掃國內外各項比賽獎項，以及應邀至多國演奏，於2017年摘下「世界口琴節大賽」小合奏組世界冠軍之殊榮。

陳彥銘指出，為在音樂與科技領域間搭起橋樑，他計畫帶領學生投入跨域創新實作「AI音樂創作」，而此一「AI音樂創作」的研究發想，是希望透過研究設計，讓機器依創作者的需求，自行生成旋律線、和弦行進，做出各式氛圍的音樂。
陳彥銘希望透過師生團隊研發，可自如運用科技，創作多元曲風的音樂，此外，他也樂意將口琴與樂團現場舞台演出的相關經驗與音樂系學生分享，他提到，相關涵蓋的面向，包括演奏技術、舞台設計、音響技術、器材使用，而可能的曲風則有融合爵士、吉普賽爵士、探戈等，與古典音樂有很大差異，期待未來教學相長，呈現多元音樂風貌。
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