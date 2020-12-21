全國五星公廁票選　中市獲選數六都第一

行政院環境保護署今年舉辦「全民綠生活公廁評比享綠點」活動，邀請民眾網路票選全國前50名五星優質公廁，台中市共6處公、私部門管理公廁獲選，包括陽明市政大樓、國立公共資訊圖書館、台灣高鐵台中站、中友百貨、台亞大鵬及台亞精武加油站，數量六都第一，台中市政府感謝管理單位及清潔人員用心，持續提供乾淨、舒適的如廁環境。

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台中市政府環保局表示，民眾網路票選五星公廁留言，包括「整體感受度佳，如廁感覺不髒、不濕、不臭」、「沒有垃圾亂丟」、「設備及外觀整潔乾淨」等

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6處公、私部門管理公廁中，國立公共資訊圖書館獲中市無障礙友善環境評選活動公共建築物類特優級，及內政部綠色建築銅級標章，並採回收水沖廁再利用；中友百貨各樓層廁所規劃不同主題，更曾在2013年獲英國網站票選為世界十大精彩廁所；另陽明市政大樓、國立公共資訊圖書館、台灣高鐵台中站及中友百貨均通過中市公廁特優場所認證單位。

環保局說，根據天下雜誌幸福城市調查，中市蟬聯5年為台灣人「最想移居城市」第1名，公廁品質代表城市進步的象徵，市長盧秀燕相當重視公廁環境，除要求公廁管理單位落實清潔維護，更積極推動公部門老舊公廁改善，以無障礙使用為原則，將高齡者、家長、女性、小朋友等使用者需求納入設計考量，改善廁所通風、坐蹲式馬桶比、設置輔助扶手、背包掛環、求救鈴等，友善公廁環境。

環保局代理局長陳宏益指出，去年至今年共爭取環保署補助經費約4,318萬元，市府編列經費約1,322萬元，總計改善137座公廁，其中包括15處陽光公廁，受市民肯定；明年已向環保署爭取補助經費2,436萬元，及編列市府經費609萬元，預計再改善82座公廁，環保局持續加強巡查、進行公廁特優場所認證及評比，並督促公廁管理單位落實清潔維護、改善公廁硬體設備，打造優質如廁空間。