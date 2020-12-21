肉品市場轉型雲林準備好了　地方極力建請中央支持補助

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肉品市場轉型雲林準備好了　地方極力建請中央支持補助

記者洪佳伶、簡勇鵬/雲林報導

2020-12-21 17:00:00

肉品市場轉型雲林準備好了　地方極力建請中央支持補助
▲雲林縣肉品市場整體轉型規劃所需總經費，縣長張麗善和地方產業希望能獲中央支持。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.21）
雲林縣肉品市場整體轉型規劃所需總經費計新台幣19億4,446萬元，縣長張麗善希望第一期建置5億元經費，能獲中央支持，符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線，即可預計在明（110）年度動工，希望中央能通盤檢討在地養豬產業需求，給予支持。
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雲林縣養豬頭數為156萬，養豬戶數1,210戶，佔全國最多的28.8%供需量，惟轄內僅有5家豬屠宰場，數量明顯不符比例，造成養豬戶多數需將待售豬隻外運屠宰，增加運輸及防疫風險，其中雲林縣肉品市場更肩負毛豬交易批發市場的角色，協助中央穩定全國毛豬供銷頭數及價格之公益責任，未來因應萊豬進口，為使養豬產業可以轉型，其中屠宰場的現代化是重要的環節。
▲雲林縣肉品市場整體轉型規劃所需總經費，縣長張麗善和地方產業希望能獲中央支持。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.21）
▲雲林縣肉品市場整體轉型規劃所需總經費，縣長張麗善和地方產業希望能獲中央支持。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.21）
張麗善表示，為使雲林畜牧產業升級，上任後即積極推動冷鏈物流計畫，希望將雲林縣肉品市場打造成符合國際標準的現代化畜產冷鍊物流園區，今年已先自行辦理「雲林縣肉品市場整體轉型規劃」，經規劃總經費計新台幣19億4,446萬元，第一期經費所需新台幣5億元。

張麗善也指出，雲林縣肉品市場第一期就要建置出一條具屠體評級及符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線，經費如蒙中央支持，預計明(110)年度即可動工，目前計畫書已送行政院農業委員會，希望中央能通盤檢討全國養豬頭數最多的雲林養豬產業需求，並給予支持；現今萊豬即將叩關，這個轉型案我們衷心希望中央可以給予我們經費上挹注，在這裡也呼籲轄內三位立法委員共同協助爭取中央支持。

▲雲林縣肉品市場整體轉型規劃所需總經費，縣長張麗善和地方產業希望能獲中央支持。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.21）
▲雲林縣肉品市場整體轉型規劃所需總經費，縣長張麗善和地方產業希望能獲中央支持。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.21）
雲林縣肉品市場總經理黃加安指出，雲林縣肉品市場於67年營運迄今，每天拍賣豬隻2,300頭，約佔全國1成，且養豬頭數量最多，占全國近3成，加上雲林縣位處全國西部的中間點，南來北往距離相當，因而雲林縣肉品場作為中央未來屠體評級及新式屠宰場是最適當的點位；經各項評估，雲林縣肉品市場轉型，若最快在明年動工，應該是全國最先可以看到成果，因而雲林縣肉品市場已經準備好相關前置作業，只等中央點頭就可著手進行。
▲雲林縣肉品市場整體轉型規劃所需總經費，縣長張麗善和地方產業希望能獲中央支持。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.21）
▲雲林縣肉品市場整體轉型規劃所需總經費，縣長張麗善和地方產業希望能獲中央支持。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.21）
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