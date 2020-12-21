勞動部公布企業未足額任用身障者名單　廣達電缺最多

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私立義務單位則以廣達電腦股份有限公司不足進用18人排名第1，緯創資通股份有限公司不足進用17人排名第2，華邦電子股份有限公司不足進用15人排名第3。廣達電腦股份有限公司主要係員工規模擴增致應進用人數增加，但該公司所釋出之身障職缺多為研發人力故招募不易，該公司已結合桃園市政府積極媒合進用身障者，預計年底前可招募多位身心障礙員工。
而緯創資通因受疫情影響，國外廠區遷回致員工總人數增加未能及時進用，新竹市政府已會同就業中心等相關就業資源入廠輔導，預計年底前可改善。華邦電子股份有限公司主要亦因員工總人數增加且身障員工離退職未及遞補，惟該公司開放職缺多為專業技術性較高之職缺，致招募身障員工不易，臺中市政府已入廠輔導訪視並提出相關進用建議，總公司已在審慎評估規劃中。
勞動部表示，從第3季連續未足額進用單位改善情形來看，公立單位國立聯合大學因身障員工離退職未及遞補致不足進用，該校已結合苗栗縣政府資源積極協助媒合並規劃進用身心障礙人員執行方案優先進用身心障礙者，並於10月足額進用。私立單位中原大學已透過本部桃竹苗分署及社團法人桃園聲暉協進會推介適合的身障人員，不足額進用情形已有明顯改善。
為鼓勵雇主進用身心障礙朋友，勞動部所屬各分署及各縣市地方政府就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業，雇主也可運用政府協助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。