姚淳耀《返校》黑化後精神崩潰　網讚：這演技好揪心

《返校》影集上周播出第5、6集，其中因姚淳耀飾演的「沈華老師」侵犯了飾演「學妹」劉芸香的李玲葦，飾演李玲葦父母親的張翰、鄭家榆到校為女兒討回公道，迫使翠華中學召開調查會議。羅光旭飾演的校長為袒護兒子姚淳耀竟扭曲事實，將事情推卸到李玲葦身上，姚淳耀為了自保，最後被迫否定他與學妹之間的感情，而姚淳耀也在父親長期以來對他的過度控制下，終於精神崩潰，邊無奈地大笑邊流下悔恨的淚水。

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▲飾演劉芸香父親的張翰（左）到校為女兒討回公道。（圖 / 公視提供）

× ▲飾演劉芸香父親的張翰（左）到校為女兒討回公道。（圖 / 公視提供）

▲黃冠智飾演的程文亮怒毆打沈華。（圖 / 公視提供）