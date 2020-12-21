姚淳耀《返校》黑化後精神崩潰 網讚：這演技好揪心
記者薛羽彤/綜合報導
2020-12-21 17:57:36
《返校》影集上周播出第5、6集，其中因姚淳耀飾演的「沈華老師」侵犯了飾演「學妹」劉芸香的李玲葦，飾演李玲葦父母親的張翰、鄭家榆到校為女兒討回公道，迫使翠華中學召開調查會議。羅光旭飾演的校長為袒護兒子姚淳耀竟扭曲事實，將事情推卸到李玲葦身上，姚淳耀為了自保，最後被迫否定他與學妹之間的感情，而姚淳耀也在父親長期以來對他的過度控制下，終於精神崩潰，邊無奈地大笑邊流下悔恨的淚水。
這場形象黑化後的崩潰戲，可見到金鐘視帝姚淳耀的演技大爆發，劇中角色因為迫於現實而放棄夢想，當他遇到唯一進入他心裡的對象，卻因為真面相被揭穿，而失去理智想要摧毀對方，如此充滿層次與對比的角色，更是姚淳耀十分喜愛「沈華」的原因。網友看了這場落淚戲後，紛紛留言表示：「這演技神，竟然有揪心感！」、「姚淳耀演技真的好，雖然害了學妹還是忍不住同情他！」 此外，第5集中黃冠智飾演的城隍爺第五代傳人「程文亮」，因姚淳耀侵犯了「學妹」李玲葦卻沒有受到學校處置，還到處放話是學妹精神有問題，因此怒氣沖沖跑到學校，在同學面前狠揍了姚淳耀好幾拳。談起這場激烈的痛毆戲，黃冠智開拍前對於要「打老師」感到很緊張，但姚淳耀笑說：「冠智是運動員出身，我比他更緊張！」兩人拍攝前先多次排練動作，結果黃冠智一次排練太入戲，不小心捶到姚淳耀的胸口，讓黃冠智相當驚慌，頻頻跟姚淳耀道歉。黃冠智也透露，其實打人的一方更容易受傷，拍完這場痛毆戲後，他手臂上全是周圍同學拉住他的瘀青，反而是他先掛彩。
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