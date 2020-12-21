名家論壇》單厚之／告不告蘇偉碩，陳時中有何政治盤算？

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昨天（12月20日）上午，高雄市警方突然通知蘇偉碩原訂25日的約談取消，因為全案已經移送檢方，後續作為要等檢方通知。昨天傍晚，衛福部就發出新聞稿，指已經看到蘇偉碩引用承認錯誤數據，衛福部願意視情形，向警方補充說明。今天上午，衛福部長陳時中在立法院備詢時又進一步表示，如果能夠達成「以正視聽」、錯誤訊息不要廣泛傳播的效果，不排除不提告。
按照衛福部講法，彷彿是蘇偉碩已經坦承己過、幡然悔悟，所以衛福部也願意大發慈悲，給蘇偉碩一條生路。但事實上，蘇偉碩除了繼續罵政府、繼續聲稱萊劑有毒之外，什麼都沒做、什麼都沒變，是衛福部自己看到風向不對，自己胡亂搭個台階就準備要下。
衛福部昨天新聞稿的源頭是蘇偉碩的12/18的這則臉書文，文中的第九點提到萊劑對小鼠的毒性是搖頭丸的250倍，但後面加了食藥署的說法，指論文誤植原始文獻數據，萊劑對小鼠的毒性應該是搖頭丸的1/4。
這一小段文字，被衛福部認為是蘇偉碩態度轉變的證據，意味著衛福部的告發，已經發揮「撥亂反正」的效果。但其實蘇偉碩只是重貼11/24的舊文，原本的文中就有完全相同的文字。
如果按照衛福部的新聞稿，蘇偉碩12/18的貼文就是承認錯誤，那11/24蘇偉碩已經承認過了，衛福部又何必告發？還是當時衛福部並沒有仔細審視蘇偉碩的言論，所以不小心告錯了？
陳時中更該回答的是，蘇偉碩已經將萊劑的毒性由原本搖頭丸的250倍，下修1/1000成為搖頭丸的1/4，這樣的說法算不算「以正視聽」？
衛福部如果在此時此刻決定撤告，會不會被認為是替蘇偉碩的說法背書？如果萊劑的毒性真的是搖頭丸的1/4，這樣的萊豬還能進口、還能讓民眾吃嗎？
衛福部錯估形勢，以為只要有「陳時中」三個字，民意就會無條件站在自己這邊。衛福部錯讀法條，以為《食品衛生管理法》跟《特別條例》一樣，只要主管機關說了就算，卻完全沒有意識到，在疫情跟萊豬進口上，衛福部的立場完全不同。在防疫上，衛福部是人民生命安全的保護者，人民可以容許緊急的擴權；但在萊豬問題上，衛福部是人民安全的加害者，所有問題都會被放大檢驗。
衛福部既然開啟了這個戰場，引發這些紛爭，「頭已經洗了一半」，就只有硬著頭皮繼續下去。告贏了，向上層邀功；告輸了，為濫訴、侵害人權道歉、下台，不必再想什麼下台階了。尤其，上週連行政院秘書長、國安會秘書長都已經跳下來幫衛福部背書，如今衛福部才想要抽腿，已經太晚了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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