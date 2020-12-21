名家論壇》楊威利／布雷與快速？

先說結論再論述。

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※布雷不用快速；可以精進但不能想像太過美好。

※守勢布雷與掃獵雷。

新聞

12月15日，在「高效能艦艇後續艦首艦命名暨下水及快速布雷艇首艇交艇典禮」結束後，海軍司令劉志斌上將在蘇澳中正基地舉行快速佈雷艇交艇返港歡迎儀式，海軍司令部指出，海軍在「永捷計劃」下，自2017至2021年編列新台幣9億元預算，預計建造首批4艘快速布雷艇，後續納入第192艦隊。

※布雷不用快速；可以精進但不能想像太過美好。

大眾對水雷作戰基本上沒有什麼印象，對中科院所研製的水雷也只停留在「萬象」系列水雷中，海軍歷次舉行的「康平」操演幾乎也不曾於民間媒體曝光，因此大眾對海軍水雷作戰基本上是陌生的，但我們可以從軍事常理中看出一些端睨，。

首先要說明的是，布雷基本上不用快速但是要精確，就船舶設計上來說，布雷艦通常無法高速（本次新下水艦艇不過14-15節），其次是布雷講求快速也是無意義，這牽涉到雷區密度，海軍在某一區域內、設若1平方浬內布設1枚水雷已足夠，就不必1平方浬內布放2枚。用這點意義來看，本次布雷艇釋放的影片中，可以清楚的看到艇後有3個布雷軌，但是否有必要在一定區域內同時布放3枚水雷？或是這3枚水雷同時布放後能以AI智慧或是預劃程式，自動跑到特定位置布放？

過往台灣海軍布雷時多半以合字級通用登陸艇當作載台，也曾於漢光演習期間徵收漁船改裝布雷軌後運用，當時就研議因為漁船改裝布雷軌較為費時，因此建議後續部分新造艦艇內應加裝「內嵌」布雷軌同時加速快速布雷艇的數量。

上述事實讓我們也看到，其實水雷布放並非一定要用到特業艦艇，改裝漁船或是用通用登陸艦當載台即可，有沒有必要專造布雷艦艇恐值得商榷。雖然這類艦艇的建造較一般海軍艦艇速度為快，武器裝備也較少。

白天新聞播出後，晚間政論節目隨即以塔江軍艦與快速布雷艇大作文章，甚至提及這種快速布雷可以前推部署，布放水雷後先行封鎖至少是遲滯福建第一線攻台港口的部隊集結與航道，但船舶過得去嗎？

※守勢布雷與掃獵雷。

如果說一般水面作戰艦艇都很難在海峽中線生存時（各式反艦飛彈射程內），那慢速又缺乏防空武力的布雷艇怎麼過去布雷？還是說台灣海軍有了新銳水雷，布雷艇在海峽中線布雷後，水雷可以「自動」的跑到福建沿岸「定位」？如果以上條件都不具備的話，那麼這類攻勢布雷的想法就不可行。守勢布雷呢？

危機或臨戰時期，將水雷布放在海軍艦艇都知道的位置，讓敵軍艦艇無法來攻擊而我方艦艇能進出，或是先行布雷阻礙敵登陸船團或是增加對方掃雷的時間、爭取我方動員兵力的時間等等，這種想法很美好但恐不能太樂觀。

要遂行這類作戰不是不可能，但首先是水雷必須非常「聰明」或是說具備「智慧」，內鍵的感測器、聲納、導航系統等性能相當優異，布放後可以自動定位，最好是能聽音辨位，只攻擊非我海軍艦艇（看承平時期海軍對敵艦艦艇的音紋收集程度）。如果大家同意這種建軍選項，那就請科研單位努力或是透過外購、技術轉移等模式取得這類水雷；其次是建軍的選項。

如果新型智慧水雷能夠被快速布放並定位，那麼原本的合字艇或是徵用漁船已經夠用，海軍不妨節省經費去建造掃雷艦艇。這是受限於一國的資源有限、造艦期程長，需將經費用於替補或是新建海軍的掃獵雷艦。

之所以會這麼急迫是因為第一，海軍的掃獵雷艦服役已有一段時間，後續艦艇的增補與技術、裝備的升級、引進都得加速；其次是中國大陸有眾多的潛艦，潛艦是布放水雷的最好載具，戰爭前夕預期中國會布放大批水雷阻礙我艦艇進出。開不出去軍港的軍艦等於無效戰力，因此蘇澳、左營、馬公等軍港都極可能需要掃獵雷艦的支援。

在國防預算與海軍造艦時程較長的狀況下，我們寧可加速建造掃獵雷艦的數量，先行解決海軍艦隊的燃眉之急：至於布雷不妨交給其他可隨時運用或是改造的漁船。

●作者：楊威利／資深軍事評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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