影／微生物防治法　讓校園行道樹不再「滴黑油」

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影／微生物防治法　讓校園行道樹不再「滴黑油」

記者葉靜美/彰化報導

2020-12-21 17:40:00

微生物防治法
▲彰化市公所清潔隊今（21）日進行第3次菌液噴灑，確保害蟲量降至最低。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.21）
彰化市平和國小及彰安國中前的行道樹大花紫薇，日前感染「煤煙病」出現「滴黑油」現象，彰化市公所為避免噴灑農藥影響人體健康，採無毒的微生物防治法，自月初執行2次菌液噴灑作業後，「滴黑油」狀況已大為改善，今（21）日再進行第3次菌液噴灑，確保害蟲量降至最低。
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「煤煙病」主要為蚧殼蟲或蚜蟲的蟲害所造成，市公所農業課委託專家現勘後，發現是紫薇絨蚧和紫薇長斑蚜危害，大量繁殖的小蟲分泌蜜露誘發病菌，使葉面布滿黑色黴層，嚴重時不但會「滴黑油」，更會阻礙光合作用，導致植株生長衰弱提早落葉。
▲玉心農法創辦人孫匯鑫建議公所採微生物防治法，以大自然的力量使植物恢復健康。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.21）
▲玉心農法創辦人孫匯鑫建議公所採微生物防治法，以大自然的力量使植物恢復健康。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.21）
玉心農法創辦人孫匯鑫老師指出，一般防治煤煙病的方法是大幅修剪，並噴灑清潔劑或殺菌劑，但容易弱化行道樹的生長勢，並影響人體健康，因此建議公所採微生物防治法，以大自然的力量使植物恢復健康。

市公所前2次菌液噴灑後，不只葉片上的蚜蟲輕碰即掉落，黏滑的黑油也逐漸分解，再加上連下了幾天雨，行道樹終於甩掉一身黑灰，葉片也重現光澤。今日除進行第3次菌液噴灑，確保害蟲能減至微量，同時也對枝葉進行修剪，並施以清潔隊自製的有機堆肥及腐植土，以維持土壤溼度，幫助益菌滋生，大花紫薇能有充足養分，明年花季能重現紫薇盛開的美景。

▲彰化市平和國小及彰安國中前的行道樹大花紫薇感染「煤煙病」，葉面佈滿黑點。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.21）
▲彰化市平和國小及彰安國中前的行道樹大花紫薇感染「煤煙病」，葉面佈滿黑點。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.21）
精誠中學自然科老師李志穎表示，樹木染病的原因主要是因為旱季土壤嚴重缺水，導致根系弱化，樹木抵抗力減弱，加上天氣乾旱也有利蚜蟲生長。此外整排人行道上只種植大花紫薇，缺乏物種多樣性，也容易爆發嚴重病蟲害。適度整枝及剪除大花紫薇的蒴果，可減少植物本身能量與養分的消耗，保持通風及採光，能降低害蟲密度；對公所採用微生物防治的效果相當肯定。

此外，日後如有植株死亡，建議補植八卦山原生代表種，可形成擋火牆效應減少病蟲害發生。樹下再種一些較耐旱的草花，如馬纓丹或紫花長穗木，可防止行人與動物踐踏，減緩土壤硬化，亦可增加蜜源、景觀與生物多樣性。
 
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