影／微生物防治法　讓校園行道樹不再「滴黑油」

我是廣告 請繼續往下閱讀
玉心農法創辦人孫匯鑫老師指出，一般防治煤煙病的方法是大幅修剪，並噴灑清潔劑或殺菌劑，但容易弱化行道樹的生長勢，並影響人體健康，因此建議公所採微生物防治法，以大自然的力量使植物恢復健康。
市公所前2次菌液噴灑後，不只葉片上的蚜蟲輕碰即掉落，黏滑的黑油也逐漸分解，再加上連下了幾天雨，行道樹終於甩掉一身黑灰，葉片也重現光澤。今日除進行第3次菌液噴灑，確保害蟲能減至微量，同時也對枝葉進行修剪，並施以清潔隊自製的有機堆肥及腐植土，以維持土壤溼度，幫助益菌滋生，大花紫薇能有充足養分，明年花季能重現紫薇盛開的美景。
精誠中學自然科老師李志穎表示，樹木染病的原因主要是因為旱季土壤嚴重缺水，導致根系弱化，樹木抵抗力減弱，加上天氣乾旱也有利蚜蟲生長。此外整排人行道上只種植大花紫薇，缺乏物種多樣性，也容易爆發嚴重病蟲害。適度整枝及剪除大花紫薇的蒴果，可減少植物本身能量與養分的消耗，保持通風及採光，能降低害蟲密度；對公所採用微生物防治的效果相當肯定。
此外，日後如有植株死亡，建議補植八卦山原生代表種，可形成擋火牆效應減少病蟲害發生。樹下再種一些較耐旱的草花，如馬纓丹或紫花長穗木，可防止行人與動物踐踏，減緩土壤硬化，亦可增加蜜源、景觀與生物多樣性。