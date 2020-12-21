智慧科技帶回故鄉　微醺農場獲「創業歸故里競賽」冠軍

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張麗善表示，首先恭喜雲林返鄉青農、微醺農場負責人黃衍勳拿下全國冠軍，創下參加競賽以來雲林縣團隊最佳成績，是雲林縣共同榮耀，雲林縣是一個農業大縣，我們非常希望傳統農業能夠轉型到智慧農業、智慧漁業，因此微醺農場是最佳典範，在小黃瓜栽種方面，不僅使用離地式介質栽培技術種植出清脆鮮甜的小黃瓜，尚導入自動化養液系統、環境控制系統、溫室設施等技術，現今雲林縣推行智慧農業，除透過智慧科技做全面的控制之外，也能夠使所有農民種植蔬果更加簡化、更加輕鬆，再加上結合多個行銷通路，讓所有農民維持穩定收益，這個就是目前智慧農業升值加給最重要的目標。
計畫處長李明岳表示，本競賽與雲林縣政府共同合作協助開放媒合場域，廣邀新創團隊返鄉發展設立公司，把智慧科技帶回故鄉與在地資源結合發展多元創新應用服務解決在地議題或困難，期能藉由新創投入，促進地方創生發展。雲林縣場域團隊由水林鄉後湖社區團隊-「微醺農場」在全台139個新創團隊中，打破去年首屆競賽雲林縣團隊奪得三座季軍獎項及最佳場域實踐獎之佳績，榮獲冠軍，獲得300萬元創業獎金。
農業處副處長蔡耿宇表示，微醺農場為提升農產品供需的穩定度，以小黃瓜為目標品項，透過兩年的時間建立小黃瓜離地式介質栽培的標準化作業程序及搭配開發離地介質栽培技術、自動化養液系統、環境控制系統、熱水淋洗消毒系統、溫室設施，先提高小黃瓜的品質及產量後，也能減少病蟲害的問題。
蔡耿宇指出，穩定作物品質後，微醺農場再結合在地小農及中大型通路商包含食品加工廠、餐廳蔬果物流商、早餐店、便當店等讓客戶持續有品質穩定的貨源可供應其下游廠商，其建立穩定的生產供應鏈後可按照客戶的需求量，定期定量供給不同規格的小黃瓜貨品補足拍賣市場採購之品質不穩定的問題。藉由產地直送的方式，除了可減少中間過程消耗的人力和時間成本，也因為透過產地直送到末端客戶，可避免供需失衡並讓農民賺取最高利潤，提升小農的市場生存力及解決小農產能不足的問題。