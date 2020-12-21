蘇花公路元旦行車時間暴增2倍　省道尖峰時段報你知

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

蘇花公路元旦行車時間暴增2倍　省道尖峰時段報你知

記者陳致宇／台北報導

2020-12-21 17:15:02｜2020-12-21 17:15:06

端節連假首日蘇花改一早就湧現大量車潮
▲元旦連續假期即將到來，公路總局預估台 9 線蘇花公路尖峰時段行車時間將增加 2 倍。（圖／記者李清貴翻攝,2020.06.25)
元旦連續假期即將到來，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次特性外，元旦連續假期還有旅客跨年及迎曙光活動，公路總局推估假期間的旅次將會以元旦的活動及短途的旅遊旅次為主，省道交通部分也針對台 9 線蘇花公路、南迴公路及台 61 線西濱快速公路等三條主要幹道皆已盤點預估各路段的尖峰時段，提醒民眾提前規劃盡量避開行駛。
我是廣告 請繼續往下閱讀
公路總局表示，台 9 線蘇花公路部分，南下往花蓮方向尖峰時段為 12 月 31 日晚間 9 時至 12 時及 1 月 1 日上午 6 時至 11 時，在車流量尖峰壅塞的情況下，蘇澳至花蓮行車時間預估將達 4 小時，比平常增加約 2 小時；北上往蘇澳部分，尖峰時間為 1 月 3 日中午 12 時至下午 5 時，花蓮至蘇澳行車時間預估將達 3 小時，比平常增加 40 至 60 分鐘。公路總局調查，元旦假期東部地區旅宿訂房率已達 9 成以上，預估台 9 線蘇花公路將更為壅塞，故強烈建議民眾避開尖峰時段行駛。
台61線西濱快速公路部分，公路總局預判元旦假期交通狀況應大致良好，僅尖峰時段部分瓶頸路段（如香山、竹南路段等）將出現局部車多情形，為此，高速公路局與公路總局也共同規劃以台 61 線作為國道 1 號及 3 號「新竹–台南」的替代道路，自 109 年春節假期實施至今成效良好，新竹–台南間行車時間為尖峰 3 小時，離峰 2.5 小時，顯示已可作為往來南北的第三條快速通道，元旦連假期間呼籲民眾多加利用，以避開國道尖峰時段。公路總局提醒民眾，1月2日及3日高速公路局將封閉西濱交流道北上入口匝道，請依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道 3 號。

台 9 線南迴公路部分，公路總局預判元旦假期受跨年迎曙光活動影響，北上往台東方向尖峰時段為 12 月 31 日下午 3 時至晚間 12 時及 1 月 1 日上午 9 時至 12 時，南下往屏東方向尖峰時段為 1 月 3 日下午 12 時至晚間 8 時，瓶頸路段（如金崙大橋北端、草埔森永隧道南口等）將出現局部車多情形，行車速率將降低至 40 至 50 公里／時，尖峰時段整體行車時間增加幅度應不會超過 30 分鐘，請用路人盡量避開尖峰時段行駛。
考量歷次連假前往東部地區旅遊之車輛漸增，又因應元旦為連假首日，推估車潮將提前湧現，公路總局於宜花東高屏地區將提前於 12 月 30 日中午 12 時啟動疏運值班作業；此外在省道路段，蘇花路廊及南迴公路屬易壅塞路段，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸減少壅塞之苦，公路總局在蘇花路廊南下蘇澳地區、和平地區、北上崇德地區及南迴公路香蘭金崙路段分別實施大客車優先道措施，搭乘公共運輸將較自行開車節省行車時間，行經蘇花路廊南下將節省約 35 分鐘，北上將節省約 15 至 20 分鐘，行經南迴公路將節省約 7 分鐘，民眾可多加利用公共運輸規劃遊程。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀