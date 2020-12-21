蘇花公路元旦行車時間暴增2倍　省道尖峰時段報你知

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台61線西濱快速公路部分，公路總局預判元旦假期交通狀況應大致良好，僅尖峰時段部分瓶頸路段（如香山、竹南路段等）將出現局部車多情形，為此，高速公路局與公路總局也共同規劃以台 61 線作為國道 1 號及 3 號「新竹–台南」的替代道路，自 109 年春節假期實施至今成效良好，新竹–台南間行車時間為尖峰 3 小時，離峰 2.5 小時，顯示已可作為往來南北的第三條快速通道，元旦連假期間呼籲民眾多加利用，以避開國道尖峰時段。公路總局提醒民眾，1月2日及3日高速公路局將封閉西濱交流道北上入口匝道，請依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道 3 號。
台 9 線南迴公路部分，公路總局預判元旦假期受跨年迎曙光活動影響，北上往台東方向尖峰時段為 12 月 31 日下午 3 時至晚間 12 時及 1 月 1 日上午 9 時至 12 時，南下往屏東方向尖峰時段為 1 月 3 日下午 12 時至晚間 8 時，瓶頸路段（如金崙大橋北端、草埔森永隧道南口等）將出現局部車多情形，行車速率將降低至 40 至 50 公里／時，尖峰時段整體行車時間增加幅度應不會超過 30 分鐘，請用路人盡量避開尖峰時段行駛。
考量歷次連假前往東部地區旅遊之車輛漸增，又因應元旦為連假首日，推估車潮將提前湧現，公路總局於宜花東高屏地區將提前於 12 月 30 日中午 12 時啟動疏運值班作業；此外在省道路段，蘇花路廊及南迴公路屬易壅塞路段，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸減少壅塞之苦，公路總局在蘇花路廊南下蘇澳地區、和平地區、北上崇德地區及南迴公路香蘭金崙路段分別實施大客車優先道措施，搭乘公共運輸將較自行開車節省行車時間，行經蘇花路廊南下將節省約 35 分鐘，北上將節省約 15 至 20 分鐘，行經南迴公路將節省約 7 分鐘，民眾可多加利用公共運輸規劃遊程。