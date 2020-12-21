陳文茜「不當賠錢貨」切了蔡衍明　跳槽TVBS條件曝光

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陳文茜帶製作團隊入主TVBS，先取得中天董事長蔡衍明的諒解，因為國際新聞節目的製作費高昂，外電一年耗資4000萬元，不是YouTube頻道負擔得起，而中視給她的時段是周日晚間10點到12點，也不符經理級觀眾群的收視習慣，「我一年幫中天賺1000多萬，我不能變成賠錢貨，蔡董最大優點是有面子就好，他不在乎賠錢，但是去中視只有晚上2個小時太短，我跟他說，把對我的好意留給其他人，那2個小時拿去應該照顧的人。」
陳文茜坦言TVBS高層沒給收視壓力，她也不給自己壓力，過去她曾經找趙少康女兒當助理，砸百萬去麻省理工學院專訪諾貝爾獎得主談AI，反應差強人意，但是「做這個投資才會建立議題的權威性」，像是她報導歐債危機，也撐過一段發酵期，「一家公司哪怕一個董事長看到、一個總經理看到，讓他避開風險，他挽救的是1萬個員工的生計，我不可能讓電視台沒有收視率，也不可能把收視率當成第一」。
陳文茜罹患肺腺癌、罕病光毒症，習慣夜間活動，靠服用安眠藥入睡，她說：「我的身體提醒我，可以為理想工作的時間並不長。」萬一到時身體不舒服要代班，陳文茜第一個指定趙少康，趙少康聽了連忙答應：「她叫我做什麼都可以。」問到會否與方念華兩強相爭？方念華說：「陳文茜只有一個，這個前提不存在。」陳文茜則拍拍趙少康：「只有我跟男人的戰爭。」