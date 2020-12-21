「築路英雄」微電影首映　馮世寬讚：榮民前輩真正愛台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀
首映會也邀請撰寫過「蘇花道今昔」等20多部中橫有關著作的國立台北藝術大學李瑞宗教授，以及公路總局第二工程處劉世桐處長到場致詞，讓兩位分別在學術領域與實際從事中橫養護工程的學者專家，分享中橫的歷史沿革與執行養護工作的點滴。
退輔會指出，「築路英雄」不同於一般報導式的紀錄片，影片由榮民導演的方英海先生，以主委馮世寬上將軍祭祀闢建橫貫公路殉職榮民為主軸，透過主委及參與橫貫公路闢建過程的榮民(眷)、專家學者現身說法，在真實、親切的敍述中，配合畫面以及相關人員輔証，將榮民對國家建設的進程分段鋪陳，自橫貫公路的成功，令全世界不可思議之餘，紛紛委託榮工處協助建設，為國家建立龐大外交資源，到國內各項指標性的重大工程，都能看見榮民流血、流汗，致力建設的成果。影片也介紹退輔會所屬三大農場的設置，以及榮民總醫院與榮譽國民之家對榮民的照顧服務。
馮世寬在致詞時指出，國內橫貫公路工程是輔導會協助榮民就業計畫的重要項目，一方面提供大量的榮民就業，另一方面為國家的軍事安全和交通建設投入最具能量的戰力。不論在深山、在海濱，環境險峻且工程艱困，但「榮民精神」做到了人定勝天。「榮民精神」就是「不怕苦，不怕難，團結奮鬥，犧牲奉獻」的精神，這種精神讓後人無比欽佩。
馮世寬強調，非常感謝榮民榮眷基金會拍攝「築路英雄」微電影，透過這部影片讓我們緬懷榮民前輩對國家的付出，讓我們更深刻的瞭解橫貫公路帶來交通的便捷，它直接挹注觀光產業的效益，甚至深具戰略價值，這樣的貢獻是非常巨大的，若要說誰真正愛台灣，非榮民前輩莫屬!他們的一生都奉獻給這片土地，連身後留下的國家建設，仍然繼續守護、庇蔭我們。希望大家珍惜並且感念，最重要的是要傳承這樣「無所畏懼，勇往直前」的精神。
活動也邀請梨山國中小學合唱團的學生表演，馮世寬在會前先跟學子們握手、擁抱。馮世寬最後致詞時表示，因為學生們表演前看起來很緊張，所以給他們加油打氣，他開玩消笑說，誰在說退輔會不欺負原住民，不要再逼我脫一次西裝。會後學生們也再度高興地與馮世寬擁抱、合照。
上(11)月5日，馮世寬到立院進行業務報告，國民黨立委鄭天財對原住民涉訟案質詢退輔會，因不滿主委馮世寬回應，鄭上前推擠並潑咖啡，馮世寬也隨即脫掉西裝外套，要上前找鄭天財理論，最後兩人都被拉開才避免肢體衝突發生。