「築路英雄」微電影首映　馮世寬讚：榮民前輩真正愛台灣

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▲退輔會微電影「築路英雄」首映典禮，邀起曾隨中橫測量隊徒步翻山越嶺，進入山區規劃路線的林阿好女士蒞臨現場致詞。(圖／記者呂炯昌攝.２020.12.21)

國民黨立委鄭天財對原住民涉訟案質詢退輔會，因不滿主委馮世寬回應，鄭上前推擠並潑咖啡，馮世寬也隨即脫掉西裝外套，要上前找鄭天財理論，最後兩人都被拉開才避免肢體衝突發生。