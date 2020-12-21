民進黨高市黨部大邁進 公布新視覺、制服、空間及新空間
民進黨高市黨部大邁進 公布新視覺、制服、空間及新空間
記者郭凱杰/高雄報導
2020-12-21 18:17:20｜2020-12-21 18:17:47
民進黨高雄市黨部今(21)日舉行「一起高雄大邁進」記者會，公布高市黨部「新視覺」、「新制服」、「新空間」、「新活動」﹔高市黨部主委立委趙天麟表示，高雄市長陳其邁上任一百天，展現出色的行政效率，百年城市美學改造也令人驚豔，成立滿33年的民主進步黨高雄市黨部將努力跟進推動，2021年是新的開始，也會有新的意象呈現。
民進黨高市黨部今天舉辦「一起高雄大邁進」記者會，會中透過「新視覺」、「新制服」、「新空間」、「新活動」的新思維傳達，來強化市黨部視覺具有山海港城市意象，由七、八年級年輕設計師團隊領銜規劃，注入創意改革活力，形成新一代的綠色力量改寫政治美學，也以在地青創企業走向未來的精神，深根高雄，邁向世界。趙天麟表示，陳其邁上任一百天，讓高雄的美學躍上全國版面，在市黨部也不落人後，要跟緊這樣的腳步，所以2021年新的開始，會有新視覺、新制服、新空間跟新活動。會一起跟著市政府的腳步，政府部門帶來新意象，黨務部門也會呈現全新的特色。
趙天麟指出，無論是空間、制服還是活動的設計跟執行，都由高雄在地年輕人設計出來的，除了適合大家進來休閒、聯繫、服務外，未來也會讓經過自行車手、馬拉松跑手等，都可以來進行補給，未來高市黨部將成為全民市黨部，歡迎大家常來坐坐。
至於「新活動」則是市黨部這次最具特色改變，除了與趙天麟服務處等單位共同主辦《大高雄38區公益慢跑》，將過去的公益完跑改名為「公益慢跑」，並加入「黨員回娘家」，市黨部歡迎黨員憑身分證或黨證參與，將致贈黨員福袋 (一起跑帽、一起特仕款口罩、一起水)，共同展開《一起！3.0大高雄38區公益慢跑》，以更深刻「慢跑」體會，感受大高雄38區人文風情。