公費流感疫苗使用率9成！醫籲：儘速全家接種挺過高峰期

新冠肺炎疫情影響全球，甚至不少專家評估，秋冬會再掀起一波流行潮，再加上又到了流感好發的季節，為了增強自身的保護力，醫師建議不管大人還是小孩，都應該每年施打流感疫苗，做好第一線的免疫力保護。

我是廣告 請繼續往下閱讀

疾管署日前公布今年度公費流感疫苗接種率突破9成，但學齡前幼兒接種率相較之下還是偏低。

由於流感與一般感冒的病徵有所不同，是急性病毒性呼吸道症狀，經常伴隨高燒，還有全身性、突發性的頭痛、倦怠及肌肉痛等症狀，而且有比較高的傳染率與致死率，因此往往對高齡、慢性疾病患者而言，更是一種潛在危機。





台北榮總家醫科醫師賴志冠醫師就表示，流感對高齡者、慢性疾病患者，一旦感染流感病毒，會提高身體風險，如果沒有施打疫苗，容易引起其它併發症，尤其續發性肺炎會比較嚴重，所以一般也會建議進行肺炎鏈球菌疫苗的施打。





他還提到，台灣目前雖然比較沒有受到新冠肺炎的威脅，但不可不提防，若有國人同時罹患新冠肺炎和流感，病情恐更加嚴重。也因此，今年疫苗才剛開打，就看出民眾的反應還蠻熱烈。賴志冠提到，過去臨床觀察上，很多人認為不打疫苗也不會怎樣，施打率還有下降的狀況，但因為疫情的關係，今年甚至不少非公費補助的族群，也都透過自費施打疫苗，顯示台灣民眾的防疫觀念，也比往年也來得好。





醫師也建議，近日明顯降溫，流感盛行之際，希望民眾都能先替自己增加保護力。若為不在公費補助範圍的民眾，也建議如果評估後，覺得經濟負擔還好，還是建議病人施打，一旦國人流感疫苗的覆蓋率高，對於社會保護力就高。





過去即有不少家中有長者及幼兒的家庭踴躍接種，民眾大多願意自主提前預約疫苗，尤其像是「學齡前幼兒、50歲以上民眾、孕婦、6個月內嬰兒父母、高風險慢性病患、重大傷病患者及罕見疾病患者，甚至是同住家人等，為了提升保護力，也都願意自費施打疫苗，就是希望不要造成傳染或是社區流行。





針對近期民眾擔憂的不良反應事件，疾病管制署表示，各縣市及該局通報之個案會進入「疫苗不良反應事件因應程序」，透過衛生局、所立即進行追蹤暸解及處理。不良事件是施打完疫苗，有任何不舒服都可以通報，但不代表一定跟疫苗有關係，尚需要經過專家的判定，目前台灣不良反應率其實不高，尤其幼兒又是流感重症高危險群，因此還是建議家長要讓孩子接種流感疫苗。

MAT-TW-2001448-1.0-12/2020