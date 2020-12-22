影／聖誕報佳音也宣導預防腦中風　二基籲：注意心房顫動

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二基醫院「聖誕報佳音暨預防腦中風醫療宣導」慶祝活動，邀請竹塘教會「向日葵學園」的孩子們以陶笛、吉他、木箱鼓等樂器演奏聖誕樂曲並歡唱聖誕歌曲揭開活動序幕，藉由專題演講「如何預防腦中風」醫療訊息，分享讓大家增長醫學知識做好預防腦中風保健得到身體健康。
二基神經醫學科醫師張詩欣表示，腦中風為國人常見疾病， 國人十大死因第三位，成人殘障原因第一位。中風易發族群大部分是70歲以上的高年齡層，以及有高血壓、高血脂和高血糖的「三高」民眾，但近年發現中風年齡有年輕化的現象，尤其抽菸量大、不愛喝水及血壓高沒有注意也可能導致中風。
張詩欣指出，腦中風過去多半發生在冬天尤其寒流來時，二基中風防治中心統計，1月到11月中風病患高達264人，108年所有腦中風人次303人ㄝ預防腦中風之發生首先要控制血壓、血糖、血脂肪；其次要少油高纖低熱量低脂的飲食，規律運動。
張詩欣說，初期的腦中風症狀如果有「突然」或「急性」發生，如這2到3天或今天突然變成這樣，必須注意下列常見症狀包含，手腳無力、講話口齒不清、說不出話或會結巴、聽不懂別人說的話或對別人說話沒反應、走路不穩或甚至站不穩、嚴重的病患，頭與眼睛偏向一側，或意識變的嗜睡、昏迷。
張詩欣強調，中風也常發生在早晨起床時，「中風發生3小時內是黃金治療期，民眾要有警覺早些送醫」，茶葉、咖啡都有利尿效果，不斷排尿會使身體水分流失更嚴重，最好還是飲用白開水，不推薦民眾飲用手搖飲料，果糖和奶精身體更難代謝，不但可能造成脂肪肝，更可能危害血管。