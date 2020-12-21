調研：國內申請IPO持續加溫 科技、生技醫療為主要產業

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而截至2020年12月21日，今年台灣上市市場共10家掛牌，較去年度減少5家；籌資金額新台幣67.38億元，較去年度減少71.1%，籌資額最大為汽車業的汎德永業22.98億元。另有3家KY股公司籌資13.82億元。上櫃市場則有16家掛牌，較去年度減少4家，籌資額約60億元，增加約13.06億元，較去年增加27.8%。
今年上市櫃的企業中仍是科技業一枝獨秀，有半數為科技產業，共籌資58.5億元最多。另有39家企業申請興櫃，依序以科技業(36%)、工業(13%)較多，資本市場持續多元發展。
安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，受到新冠肺炎疫情影響，台灣加權指數今年上半年曾短暫跌破萬點大關，後續在投資信心恢復後，指數迅速回到萬點之上，更在12月創下新高到1萬4千點，顯示台股有基本面跟資金面支撐。
涂嘉玲觀察在疫情衝擊下IPO產業結構有所改變，以科技、生技醫療為主。針對科技產業，遠距商機及宅經濟快速成長，而傳統零售業將加速展開數位轉型，讓線上線下融合體驗(OMO)的智慧零售成為新焦點。生技醫療業則因應高齡社會，需要強化疫病防治和醫療能量，生醫產業將引領醫療器材、生技製藥等相關領域。
而台灣政策持續加持，經濟成長率預估1.76%，資金匯入帶動台灣股市創新高。此外，金管會推動企業IPO條件鬆綁等多項政策，吸引國內外資金參與台股。
從IPO提出上市申請家數來看，截至12月21日為止，台灣資本市場申請上市中的有8件，產業以電子半導體類為主；申請上櫃中有10件，以生技業及資訊科技業為主，顯示台灣疫情影響有限，申請IPO持續加溫。
展望2021年IPO市場，可見生技醫療吸引投資，以及近期半導體股異軍突起，零股交易政策吸引小資，指數新高有望帶動IPO等情況下，安永樂觀看待2021年申請上市櫃家數。