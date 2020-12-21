影／醫法論壇探討智慧醫療倫理　守護民眾權益

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影／醫法論壇探討智慧醫療倫理　守護民眾權益

記者陳雅芳／彰化報導

2020-12-21 22:00:00

醫法論壇
▲第八屆臺中醫法論壇暨第三屆彰化醫法論壇，總題目為人工智慧醫療之倫理思維暨相關法律議題之探討與應對。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）
由彰化基督教醫院、彰化縣醫師公會、臺中市大臺中醫師公會、社團法人臺中市醫師公會及台中市醫事法學會所主辦「第八屆臺中醫法論壇暨第三屆彰化醫法論壇」，今（21）日載彰基福懋大樓登場，論壇總題目為人工智慧醫療之倫理思維暨相關法律議題之探討與應對。
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法務部長蔡清祥表示，以法律實務者之立場說明醫療與法律兩者之利害關聯，並期待能藉由啟動醫界、法界及學術界之當面對談，使所有與會者對新興之人工智慧醫療議題更深入瞭解。
蔡清祥指出，現在是一個「大人物」的時代，「大」是大數據，「人」是人工智慧，「物」就是物聯。在「大人物」的時代，我們就必須要會善用現代的科技，來發展我們的醫療、法律，法務部也參與其中，今年520續任法務部部長，就提出科技化的法務部，就是希望在法務部所轄，包括檢察、調查、行政執行、廉政、監所等，能夠善用科技。

▲彰基院長陳穆寬教授表示，人工智慧在醫學界上對糖尿病判斷或病理檢查，還有X光、心電圖判斷都大勝很專業的醫師。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲彰基院長陳穆寬教授表示，人工智慧在醫學界上對糖尿病判斷或病理檢查，還有X光、心電圖判斷都大勝很專業的醫師。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）
所以用人工智慧協助檢察官進行案件初步審查，到了蒞庭、公訴的時候，能夠幫忙做卷證分析，另外透過CT的電腦斷層協助解剖、瞭解死因，各個體系都動員起來，包括監獄也用智慧型的監獄管理等，相信透過法律、科技、醫學的結合，可以把法務部帶到另外一個境界。

蔡清祥表示，醫療利用現代科技，當時會發生新興的問題，例如隱私問題、責任歸屬的問題，未來建立資料庫，是否有資安的問題，這都是要共同面臨，我們也希望法律能夠來協助醫療，解決大家的疑惑，提前部署能夠讓法律早一點規劃，如果有一個進步的法律，才會有智慧的醫療，我們不希望法律過於落伍，阻礙醫療的進步。

▲法務部蔡清祥部長指出，現在是一個「大人物」的時代，「大」是大數據，「人」是人工智慧，「物」就是物聯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲法務部蔡清祥部長指出，現在是一個「大人物」的時代，「大」是大數據，「人」是人工智慧，「物」就是物聯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）
此次論壇共設計為四場次，依序從人工智慧之醫療倫理、糾紛責任歸屬分析、民事責任及刑事責任作相關探討，除邀請國立臺灣大學醫學院蔡甫昌教授、東海大學法律學院張凱鑫助理教授、亞洲大學楊玉隆助理教授及國立高雄大學張麗卿教授等經驗豐富之專家擔任講座外，並於每場邀請醫界、法界人士擔任與談人，輔以醫療、法律等領域觀點作進一步說明及提供見解。
 
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