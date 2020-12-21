影／醫法論壇探討智慧醫療倫理　守護民眾權益

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰基院長陳穆寬教授表示，人工智慧在醫學界上對糖尿病判斷或病理檢查，還有X光、心電圖判斷都大勝很專業的醫師。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

▲法務部蔡清祥部長指出，現在是一個「大人物」的時代，「大」是大數據，「人」是人工智慧，「物」就是物聯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

此次論壇共設計為四場次，依序從人工智慧之醫療倫理、糾紛責任歸屬分析、民事責任及刑事責任作相關探討，除邀請國立臺灣大學醫學院蔡甫昌教授、東海大學法律學院張凱鑫助理教授、亞洲大學楊玉隆助理教授及國立高雄大學張麗卿教授等經驗豐富之專家擔任講座外，並於每場邀請醫界、法界人士擔任與談人，輔以醫療、法律等領域觀點作進一步說明及提供見解。