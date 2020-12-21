影／醫法論壇探討智慧醫療倫理　守護民眾權益

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蔡清祥指出，現在是一個「大人物」的時代，「大」是大數據，「人」是人工智慧，「物」就是物聯。在「大人物」的時代，我們就必須要會善用現代的科技，來發展我們的醫療、法律，法務部也參與其中，今年520續任法務部部長，就提出科技化的法務部，就是希望在法務部所轄，包括檢察、調查、行政執行、廉政、監所等，能夠善用科技。
所以用人工智慧協助檢察官進行案件初步審查，到了蒞庭、公訴的時候，能夠幫忙做卷證分析，另外透過CT的電腦斷層協助解剖、瞭解死因，各個體系都動員起來，包括監獄也用智慧型的監獄管理等，相信透過法律、科技、醫學的結合，可以把法務部帶到另外一個境界。
蔡清祥表示，醫療利用現代科技，當時會發生新興的問題，例如隱私問題、責任歸屬的問題，未來建立資料庫，是否有資安的問題，這都是要共同面臨，我們也希望法律能夠來協助醫療，解決大家的疑惑，提前部署能夠讓法律早一點規劃，如果有一個進步的法律，才會有智慧的醫療，我們不希望法律過於落伍，阻礙醫療的進步。
此次論壇共設計為四場次，依序從人工智慧之醫療倫理、糾紛責任歸屬分析、民事責任及刑事責任作相關探討，除邀請國立臺灣大學醫學院蔡甫昌教授、東海大學法律學院張凱鑫助理教授、亞洲大學楊玉隆助理教授及國立高雄大學張麗卿教授等經驗豐富之專家擔任講座外，並於每場邀請醫界、法界人士擔任與談人，輔以醫療、法律等領域觀點作進一步說明及提供見解。