足球／換隊卸下隊長袖標沖超 陳柏良：把自己過去都拋掉
足球／換隊卸下隊長袖標沖超 陳柏良：把自己過去都拋掉
記者鍾東穎/台北報導
2020-12-21 19:30:43
「困難一直出現！」台灣足球一哥陳柏良今(21)日受訪時談起今年遭遇換隊、腳傷等難題，但最終突破萬難「沖超」成功，相隔4年重返中超，從隊長變新人轉換心態，陳柏良認為關鍵是，「把自己過去都拋掉」。
今年告別效力5季的中甲杭州綠城，陳柏良卸下隊長袖標，轉戰北方球隊長春亞泰，從球隊新人做起，32歲的陳柏良笑說，其實自己已是隊中年紀第2大的球員，心態上要「把自己的過去都拋掉，競技運動也要證明自己的狀況可以比賽。」「其實有其他球隊找我。」陳柏良透露最後因為亞泰目標與他相近，所以轉戰北方，但過程一波三折，疫情影響賽程，好不容易9月開打，結果陳柏良新東家首戰就遭遇左腳踝扭傷。
陳柏良說，「換隊、換教練、隔離、受傷，困難一直出現，心情像三溫暖。」不過海外征戰10年，陳柏良的職業精神讓他站穩旅外第一人，「我也沒想到10天只錯失2場比賽就可以回來，雖然腳踝還腫，但仍要吃著止痛藥上場比賽，也非常感謝團隊的幫助。」
陳柏良11月初回台隔離結束，預計1月3日歸隊，「今年3月就到土耳其和球隊會合集訓，中間沒回台灣，這次回來1個多月也不長，要把握這段時間多陪伴家人。」預計農曆春節也不會返台過年。