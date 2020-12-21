美國假富商騙婚　掏空女星千萬：埋了妳沒人知道

我是廣告 請繼續往下閱讀
張富美嫁到美國，被前夫當成搖錢樹，一直要她賣掉房子給他錢，甚至前夫還耍心機騙張富美簽授權書，她說：「那時說是要辦身分證明用的，沒想到竟然是授權我的帳戶百分之80財產隨他用。」張富美買了公司給前夫經營，但前夫竟然拿公司去貸款30多萬美金，又開口要600萬台幣成立監控公司，張富美反問：「你怎麼不從自己公司拿錢？」前夫甚至口出恐嚇之語，威脅張富美：「如果妳不聽話，我把妳給殺了埋在公司底下，不會有人知道。」
最後，張富美決定搬到外面住，請律師進行離婚官司，前夫要求分一半財產才願意離婚，光這離婚官司耗時4年半、花了15萬美金，而前夫積欠她上千萬的債務，最後只還她7萬多美金，4年半期間張富美都躲在家裡不見天日，怕在天上的父親看到她模樣不捨，幾年後張富美和男友生下一女，因為無法跨出上一段婚姻的痛苦，於是並未結婚，而是與男方協議照顧女兒的時間分配。張富美提到自己的女兒，臉上都是安慰且幸福的笑容，「女兒很漂亮很優秀，今年還錄取美國名校柏克萊」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110