美國假富商騙婚　掏空女星千萬：埋了妳沒人知道

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美國假富商騙婚　掏空女星千萬：埋了妳沒人知道

記者羅凌筠/綜合報導

2020-12-21 19:42:03

▲張富美嫁到美國發現前夫是假富商。（圖／高點提供）
▲張富美嫁到美國發現前夫是假富商。（圖／高點提供）
資深藝人張富美16歲出道，24歲成了小富婆，買了忠孝東路頂好名店城及伯爵山莊，為了完成癌父遺願，張富美和前夫交往3個月就結婚，豈料前夫謊稱是洛杉磯十大企業，實際到了美國才發現公司在黑黑暗暗的郊區，原來是騙局一場，前夫索錢無度，甚至出言恐嚇：「我把妳給殺了埋在公司底下，不會有人知道。」張富美一場婚姻散盡千萬積蓄，花4年半療傷。
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▲張富美遭前夫積欠千萬。（圖／高點提供）
▲張富美遭前夫積欠千萬。（圖／高點提供）
張富美嫁到美國，被前夫當成搖錢樹，一直要她賣掉房子給他錢，甚至前夫還耍心機騙張富美簽授權書，她說：「那時說是要辦身分證明用的，沒想到竟然是授權我的帳戶百分之80財產隨他用。」張富美買了公司給前夫經營，但前夫竟然拿公司去貸款30多萬美金，又開口要600萬台幣成立監控公司，張富美反問：「你怎麼不從自己公司拿錢？」前夫甚至口出恐嚇之語，威脅張富美：「如果妳不聽話，我把妳給殺了埋在公司底下，不會有人知道。」
▲知名旅美畫家張富美親臨現場，示範如何將狗狗可愛的神韻描繪出來。（圖／新北市政府動保處提供）
▲張富美靠畫畫走出婚姻傷痛。（圖／新北市政府動保處提供）
最後，張富美決定搬到外面住，請律師進行離婚官司，前夫要求分一半財產才願意離婚，光這離婚官司耗時4年半、花了15萬美金，而前夫積欠她上千萬的債務，最後只還她7萬多美金，4年半期間張富美都躲在家裡不見天日，怕在天上的父親看到她模樣不捨，幾年後張富美和男友生下一女，因為無法跨出上一段婚姻的痛苦，於是並未結婚，而是與男方協議照顧女兒的時間分配。張富美提到自己的女兒，臉上都是安慰且幸福的笑容，「女兒很漂亮很優秀，今年還錄取美國名校柏克萊」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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