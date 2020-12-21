入冬最強冷空氣周日來襲 北、東部恐看不見元旦曙光
記者陳致宇／台北報導
2020-12-21 19:55:49｜2020-12-21 19:56:15
2020年即將倒數，不少民眾已開始計畫跨年行程，不過中央氣象局預測，周四、周日將有兩波東北季風來襲，北部及東半部地區會是濕涼的天氣型態，尤其是周日那波東北季風伴隨鋒面，有機會是入冬最強冷空氣，對台灣天氣影響將一路持續至元旦，迎風面的北部及東半部地區看見元旦曙光的機率較低。
氣象局預報員林定宜表示，明（22）、後兩日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲。到了周四（24日）東北季風增強，周五（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼；這波冷空氣伴隨的水氣較少，周四北部、東半部地區及中南部山區有局部降雨，周五僅剩東半部地區及大台北山區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。周六（26日）東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣仍然偏少，僅東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。林定宜指出，周日、下周一（27、28日）鋒面通過及東北季風再度增強，有機會成為入冬最強冷空氣，北部及東半部地區容易下雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣，恐怕會影響民眾跨年行程，不過林定宜強調，跨年、元旦為後期預報，不確定因素較大，還須持續觀察。