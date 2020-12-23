專訪／姚淳耀《返校》當前輩傳經驗　得金鐘曝名導私下面

今年的金鐘視帝姚淳耀演過許多作品，包含《鏡子森林》、《奇蹟的女兒》、《我的自由年代》，還有受矚目的國片《親愛的房客》。他在最新作品影集《返校》飾演沈華老師，坦言一開始看到劇本就被這角色吸引，「這角色很多面向，也是因為這樣很有魅力、很有趣，內心連他自己都不知道是怎樣的人，最難的就是找到他內心的東西。」

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▲新科視帝姚淳耀在《返校》飾演沈華。（圖 / 公視提供）

× ▲新科視帝姚淳耀在《返校》飾演沈華。（圖 / 公視提供）

《返校》中用了很多新演員，在現場會向你討教演戲技巧嗎？姚淳耀說大家會問他如何做功課，雖然已得到視帝，他仍謙虛表示「我覺得表演很難講要怎樣怎樣，我覺得自己也還在摸索。」他會分享拍戲經驗給年輕演員，也稱讚黃冠智很有天分，「他很容易把他直覺性帶到角色，自然的演技會讓觀眾喜歡，他有一種魅力。」跟對戲最多的李玲葦，對於她的表現姚淳耀說：「她很專注，看得出來她做很多功課」，還可以幫助自己進入沈華的角色。

▲黃冠智（左起）、韓寧、李玲葦、姚淳耀。（圖 / 公視提供）

× ▲黃冠智（左起）、韓寧、李玲葦、姚淳耀。（圖 / 公視提供）

沈華在劇中是個抱有理想的老師，現實生活中自己也有什麼所堅持的事嗎？姚淳耀表示，自己從學生時期對表演就很有熱情，高中參加現代詩社，自己編排出一個表演就很有成就感，也是那時喜歡表演的感覺，一直到大三大四，才意識到「我就是想當演員。」

劇中跟學生上演師生戀，對於禁忌之戀有什麼想法嗎？姚淳耀分享以前看日劇去了解到這種戀情，他認為真的了解後，不會一昧去批判，會用更多角度去理解這件事，「我覺得大家不要觸犯法律就好」，大家都是成年人，只是因為身分的關係，感情被放大檢視。電影《返校》口碑很好，姚淳耀分享這次影集不同的地方在於，篇幅更多跳脫出90年代的故事，「影集就像遊戲中的遊戲，更多再講每個角色的慾望，人性陽光跟黑暗的一面。」

▲姚淳耀（左）和李玲葦上演師生戀。（圖 / 公視提供）

× ▲姚淳耀（左）和李玲葦上演師生戀。（圖 / 公視提供）

今年9月金鐘獎上，姚淳耀靠著《鏡子森林》侯方平一角，打敗張孝全、莊凱勛等勁敵奪下視帝寶座，談到生活上的改變，一些短片、廣告、代言邀約變多了之外，他笑說一開始沒太大感覺，不過大家都會向他說恭喜，「變得更有自信」，內向的他以前工作起來害怕面對大家，「有了自信後發現大家都是在幫助你。」

事實上，姚淳耀4年前已靠著《在台灣的故事》奪下行腳節目主持人獎，每每入圍必得獎，得獎機率百分百，有沒有人向你請教得獎祕訣？姚淳耀害羞表示，自己真的很幸運，當年主持對他來說也不擅長，但他盡力去做加上團隊的幫忙，剛好讓評審看到他的努力。在《鏡子森林》中，他很感謝鄭文堂導演，不斷在後面推著他前進，讓角色呈現出不同面向，他也坦言「要入圍很困難，但可以跟他們（其他入圍者）一起入圍，對我來說也有自信、很開心。」

▲姚淳耀是今年金鐘視帝。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲姚淳耀是今年金鐘視帝。（圖／NOWnews影像中心）

剛出道時姚淳耀工作沒那麼順遂，甚至也懷疑過自己是否不適合這行業，加上他個性安靜，不擅長與人打交道，讓自己看起來很尷尬，「當我沒工作時，我就會反問自己『到底適不適合這行、真的要繼續當演員嗎』？」低潮期間，他感到手足無措，除了表演外沒有第二專長，想過要擺地攤，「我想著確定擺地攤會有錢嗎？適合嗎？」最後，他自知對演戲還是充滿熱情，還是想把擅長的事做好，直到拍了《奇蹟的女兒》生活才慢慢步上軌道。

▲姚淳耀演技備受肯定。（圖 / 公視提供）

× ▲姚淳耀演技備受肯定。（圖 / 公視提供）

飾演的角色大部分都是比較陰暗、深沉的，姚淳耀坦言也想嘗試看看喜劇，最近也有試鏡到類似角色，可以的話想挑戰看看。談到演藝之路的貴人，非鄭文堂導演莫屬，其實在《鏡子森林》之前，鄭文堂還和姚淳耀合作《燦爛時光》、《奇蹟的女兒》，3度合作彷彿早就看出他的潛能，相信他的演技實力。姚淳耀笑說導演話不多，但時常聽到自己不在的場合，導演在現場稱讚他，「他覺得我是很敬業的演員」，或是在臉書上替他背書「姚淳耀很好，大家請找他演戲」，間接幫助、肯定他的努力，讓姚淳耀很是感動。