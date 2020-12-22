2020運動五大事件　Kobe意外逝世最令人驚訝

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今年6月底遭水手釋出後，選擇在台灣自主訓練，持續尋找旅外打球契機，9月21日確定重返

，加盟洋聯千葉羅德海洋隊，並誓言要為球隊奪冠。

陳偉殷10月14日首次先發對戰樂天，就投出6局失2分的優質先發，不過球隊最終未能奪勝，之後三次先發他都有優質先發表現，甚至在10月28日對戰軟銀完投共用101球完投敗。

可惜在季後賽陳偉殷先發對戰軟銀，被中村晃、松田宣浩開轟，3.1局就失5分提前退場。賽季結束後他選擇留在日職，目前傳出阪神虎有興趣，也跟他有共識，只差合約簽訂等細節。

▲球迷悼念Kobe Bryant （圖／美聯社／達志影像）

三、小戴重返球后

五度登上世界球后寶座，加上疫情影響，目前凍結排名，不過戴資穎也獲得不少休息與喘息機會。她在明年將於東京奧運出賽，甚至會在一月就搶積分，

預定明年1月3日出發，到泰國先接受隔離7天，接續就迎接1月12日開始的第一站亞洲公開賽。

▲模擬東京奧運對抗賽，我國羽球球后戴資穎今(3)日出戰現任國家隊陪練員蔡傑皓。（圖／國訓中心提供）

▲統一獅洋投布雷克後援兩局無失分帶領統一獅系列賽以4：3擊敗中信兄弟奪得中職31年總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.08）