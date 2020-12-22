2020運動五大事件　Kobe意外逝世最令人驚訝

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1月26日，一如往常，Kobe Bryant跟二女兒Gianna一起搭乘私人直升機要前往練習，沒想到遇到意外，機上9人全數罹難，這起意外，也讓41歲的Kobe跟女兒從此天人永隔。
從洛杉磯街頭到市郊，幾乎整個加州都在為Kobe過世的消息感到悲痛，連海外的Kobe球迷也都紛紛受到感染，甚至主動舉辦追思會，跟「老大」黑曼巴說再見。
不過湖人隊也沒有因此失志，在爵士中鋒Rudy Gobert確診後，3月11日起NBA暫停賽事，並全面進行消毒。湖人隊最後睽違10年順利奪冠，完成了對Kobe的承諾，詹皇與AD也的確開啟了新世代。
二、陳偉殷轉戰日職
今年大聯盟同樣受到疫情影響，只打60場，陳偉殷今年6月底遭水手釋出後，選擇在台灣自主訓練，持續尋找旅外打球契機，9月21日確定重返日職，加盟洋聯千葉羅德海洋隊，並誓言要為球隊奪冠。
陳偉殷10月14日首次先發對戰樂天，就投出6局失2分的優質先發，不過球隊最終未能奪勝，之後三次先發他都有優質先發表現，甚至在10月28日對戰軟銀完投共用101球完投敗。
可惜在季後賽陳偉殷先發對戰軟銀，被中村晃、松田宣浩開轟，3.1局就失5分提前退場。賽季結束後他選擇留在日職，目前傳出阪神虎有興趣，也跟他有共識，只差合約簽訂等細節。
三、小戴重返球后
世界球后「小戴」戴資穎今年在英國公開賽擊敗中國好手陳雨菲完成第三冠，生涯21冠，是超級賽史上女單最多冠球員，而她五度登上世界球后寶座，加上疫情影響，目前凍結排名，不過戴資穎也獲得不少休息與喘息機會。她在明年將於東京奧運出賽，甚至會在一月就搶積分，預定明年1月3日出發，到泰國先接受隔離7天，接續就迎接1月12日開始的第一站亞洲公開賽。
四、中職開打、統一獅隊奪冠
領先全球的中華職棒在今年原本受到疫情影響，可能要延後到5月開打，但是4月12日，在疾管局跟中職聯盟努力之下，展開了全球首戰，甚至還登上《時代雜誌》、《紐約時報》等多家外媒報導。
中職總冠軍賽也由統一獅隊出戰中信兄弟，沒想到兄弟一度以3勝1負聽牌，卻重演被大逆轉的戲碼，兩隊戰到第七場才分高下，獅隊陳傑憲開轟，加上洋投布雷克在完封126球後，再度上場關門，順利幫獅隊拿下暌違7年的冠軍，統一超商等相關企業，也配合打折活動。
五、P.League+成立台灣職籃新頁
P.League+又稱為P聯盟、PlusLeague、PLG等，整合這些名稱，目標只有一個，那就是新的職籃，過去20年，台灣在沒有真正職業籃球的環境下努力，因此聯盟執行長「黑人」陳建州看到這些問題，他也願意承擔並賣了千萬跑車，順利找來新竹攻城獅、桃園領航猿、富邦勇士、台新夢想家組成新聯盟，並在12月19日開打，雖然開打前夕被爆出有球星私密影片外流的事件，但受害者數多，也不只籃球員，陳建州痛心召開記者會，並呼籲大眾關心這些受害者，終於在開幕吸引5881位球迷入場支持，兩天線上觀看人數也為57萬1327人，令人十分振奮。