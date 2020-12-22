虎科大情侶車禍雙亡！父悲痛發「327字聲明」：兒沒違規
虎科大情侶車禍雙亡！父悲痛發「327字聲明」：兒沒違規
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 08:37:07｜2020-12-22 08:41:50
曾是UBA虎尾科大隊長的陳姓男子，日前晚間載著同校學妹女友，和林姓男子駕駛的汽車發生碰撞，導致雙亡，而警方初步研判應該是陳男未依照交通法規二段式左轉釀禍。對此，陳姓男子父親在臉書心痛發上327字聲明，表示「兒子不是違規兩段式左轉，汽車明顯超速」。
陳父指出，我是OO父親，想請OO幫我轉達下面這段話，因為我看了行車記錄器等兩段影片，應該不是違規兩段式左轉，而是該路段是T型路段。OO當時停下來在T型路口，但是在外側，剛一回頭往後看，後面來車即高速從後方撞飛了他們，該汽車車速明顯超速非常快，所以一下就沒有了，一點煞車都沒有。」陳父悲痛提到「我說這段話只是想告訴OO的好同學們，不是報紙所說的機車違規兩段式左轉，至於將來法院判決雙方誰是主責，我並不在乎，我真只想說我不想給學校帶來污點，也不想給OO的同學們留下這種死因。」
最後，陳父提到「希望大家有空這段時間去OOO看看他吧，我們就不辦告別式了，阿嬤、媽媽承受不了，最後謝謝大家，我不知道媒體是有沒有看過行車記錄器，但是都還在疑似、不確定的情況下下標題，真的很可惡。」而根據林男到案供稱，當時在趕時間，車速可能超過60公里，約70、到80公里之間。檢方訊後初判，可能是林男超速，加上未注意前車狀況等疏失，諭令10萬元交保，詳情仍在進一步偵辦當中。（編輯：張嘉哲）