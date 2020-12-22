P聯盟／開幕周線上觀看57萬人次以上 陳建州：謝謝你們
P聯盟／開幕周線上觀看57萬人次以上 陳建州：謝謝你們
記者吳政紘/綜合報導
2020-12-22 09:26:08
眾所期盼的新職籃聯盟P.League+19日開打，不但有5881位球迷進場，也讓被球迷笑是「581」聯盟的SBL完全被KO，加上職籃的吸引力足夠，「黑人」陳建州在開幕戰痛哭，這一幕深深被烙印在球迷心中。
當然，比賽內容精采可期，不管是「台灣噴射機」張宗憲與楊敬敏互飆分數，或者是張宗憲扣籃起飛，再到塔克三分外線發威，夢想家氣勢很強，可惜終究不敵「野獸」林志傑的致命三分球，夢想家雖落敗，但球迷也終於在20年後再度看到「台灣職籃」的誕生。陳建州也公布收看數字，感謝球迷支持。以下為陳建州IG全文：
從五月開始，聯盟與四支球團一直努力著，希望讓球迷們再一次為了籃球而感動，而開幕戰這兩天，一定還有很多進步的空間，但相信沒有讓你們失望！
謝謝這個週末進場的9570位球迷，也謝謝所有在線上支持我們的571329位球迷，這一刻的歷史，是由每一個關注的你，你，你，和你，所共同寫下的！
雖然賽季才剛開始，但這兩天，實在是太美好了！讓我們開心一天，然後，繼續努力。
謝謝你們 謝謝！