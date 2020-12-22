三上悠亞團員中鏢「演唱會急喊卡」　恐引發AV界群聚感染

日本「國民女優」三上悠亞憑著甜美童顏和F級豪乳紅遍暗黑界，日前才剛舉行聖誕節粉絲見面會，化身惹火版聖誕老人，誠意十足，未料隨後就傳出她所屬的女團「惠比壽麝香葡萄」有成員染疫，女團原訂於昨（21）日將舉辦的演唱會也緊急喊卡，引發外界譁然。

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「惠比壽麝香葡萄」推特的公告上未公開該名染疫成員身分，僅表示她確診後立即停工，目前已經退燒且正在休養，演唱會主辦方也依規定為觀眾辦理退票，而對於突如其來的消息，三上悠亞轉貼該公告回應：「突然通知大家很抱歉，在這樣的狀況下，我們不能怪責任何人，請大家也保重身體，期待再見面。」

儘管已暫停所有工作行程，但從官方推特釋出的照片中可以看到，女團員們在進行排練時，都未保持防疫社交距離，而三上悠亞也曾與全體團員為演唱會彩排，包括身旁的工作人員、經紀人等，彼此都有近距離接觸，都有染疫的機會，隨後可能會引發AV界群聚感染。（編輯：侯家瑜）

▲女團員在進行彩排時，都未保持防疫社交距離。（圖／惠比壽麝香葡萄推特）