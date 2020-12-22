憂跨年防疫鬆懈　蘇貞昌呼籲：要惜福、在家看電視

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蘇貞昌說，現在英國的疫情突變，國際上有很多二次疫情大爆發，台灣竟然可以辦跨年這麼大的集會，這真的是非常不容易，這是國人一年來的努力、可以享受的成績，但他也要拜託國人同胞要惜福，沒有必要，盡量少到群眾聚集的場合，為了自己的健康，為了家人的平安，為了做好防疫，拜託大家，如果要到群眾聚集的場合，一定要遵守防疫SOP，一定要戴口罩，一定要把自己照顧好，同時保持適當的距離，如果有任何症狀的人，更是絕對不能去。
蘇貞昌指出，他也要拜託各地方政府如果要辦大型集會，務必做到防疫要求，一定要做到人車分流，一定要做到要求所有民眾戴口罩，一定要隨時都有人督導，大家一定要做好防疫。
蘇貞昌表示，蔡總統和他最擔心在這個跨年，大家因為台灣這麼久以來的平安，以至於鬆懈，最近也看到，確實有一些鬆懈的現象，所以拜託大家一定要惜福，沒有必要，不要到群眾聚集的地方，在家看電視，反而可以看比較多的角度。
蘇貞昌說，國外很多政治領袖也都呼籲他們本國人民，一定不要出外，要在家裡，否則可能是最後一個感恩節，可能是最後一個聖誕節。想想看台灣是多麼幸福，所以拜託大家務必在接下來的這個跨年跟接下來這個元旦連續假期，務必做好各方面的管理。
至於英國傳出病毒株變異的疫情，許多歐洲國家禁止英國航班入境，台灣是否比照辦理？蘇貞昌說，有關防疫的一切措施，以及防疫應該做的每一個步驟，拜託國人同胞聽指揮中心的要求，嚴密配合，台灣才能守住成績。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。