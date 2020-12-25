大睦建設看好青埔未來發展　推5案聯銷全房源挑選

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大睦建設看好青埔未來發展　推5案聯銷全房源挑選

生活中心/綜合報導

2020-12-25 11:00:00

▲「大睦I-City」位於機場捷運A18、A19站周邊的旗下5個建案進行聯銷，端出28~50坪2至3＋1房的「全房源」多元產品策略。（圖／品牌提供）
▲「大睦I-City」位於機場捷運A18、A19站周邊的旗下5個建案進行聯銷，端出28~50坪2至3＋1房的「全房源」多元產品策略。（圖／品牌提供）

房市與重大建設息息相關，哪裡有建設買氣熱潮就往哪裡席捲，隨著2007年台灣高鐵通車後，原本高鐵旁綠油油一片的田野早已不見，緊接著便是出現一棟棟地高樓大廈，2018年桃園航空城計畫拍板後，直接推升了青埔高鐵周遭房價，再加上機場捷運陸續完工，多重誘因加持讓不少企業主紛紛來到青埔周遭獵地，短短5年的時間，青埔已經是自住客的首選區域，不僅到台北用不到 1小時，房價更是只有台北的3分之1。

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桃園品牌建商大睦建設趁著疫情嚴竣的時刻，在今年初一口氣推出總銷50億的「大睦I-City」位於機場捷運A18、A19站周邊的旗下5個建案進行聯銷，端出28~50坪2至3＋1房的「全房源」多元產品策略，買方可快速挑選想要的地點、生活環境與房型。大睦建設總經理李文科表示，大睦建設自創立以來秉持著讓客戶成為「受益人」的理念，致力為住戶創造具增值性的未來，產品規劃以具有保值、高效益為主，除了住宅產品多規劃高坪效，優於同級建案的建材與施工，讓建案兼具稀有性、實用性與傳承價值，是對客戶負責任的態度，建商找最好的點，看好區域發展未來性，讓房屋土地一起成長，跟社會一起成長，跟政府建設邁進。

大睦I-City現場專案經理黃正智表示，「大睦I-City」共2個成屋案「森悅」與「微風」，目前可售戶主力以3房與3+1房為主力，兩案適合換屋族；3個預售案分別為「站前首席」、「仁愛匯」與「A19」，由於預售自備款首付只要總價10%，適合首購族分階段繳納，負擔較輕。

適合自住及換屋族群的「站前首席」距離桃園高鐵站僅800公尺距離，42坪3房為主力產品，吸引不少著重搭乘高鐵通勤的買家關注；另外「仁愛匯」最強特色在於29-42坪3房2衛浴高CP值產品，相當有競爭力。

▲適合自住及換族群的「站前首席」距離桃園高鐵站僅800公尺距離。（圖／品牌提供）
▲適合自住及換族群的「站前首席」距離桃園高鐵站僅800公尺距離。（圖／品牌提供）

適合投資置產的的是座落在A19站生活圈的「大睦A19」，緊鄰機場捷運A19站、僅150米的距離，訴求到站就到家，未來還有亞洲矽谷科技園區、美術館及購物商城，規劃坪數為32~46坪的3房產品。

▲適合投資置產的的是座落在A19站生活圈的「大睦A19」，緊鄰機場捷運A19站。（圖／品牌提供）
▲適合投資置產的的是座落在A19站生活圈的「大睦A19」，緊鄰機場捷運A19站。（圖／品牌提供）
受惠於新光影城、橫濱八景島水族館「Xpark」、和逸飯店與IKEA等重要投資建設相繼開幕，生活機能已逐漸成形，且鄰近交流道與快速道路，更有高鐵及桃園機場捷運站，往返桃園及雙北的距離整個大大縮減，大睦建設2020年推出獨樹一格的五案聯銷，建立經典代表作，不論是獵地哲學著眼地段、交通、商圈等優勢，產品規劃更符合市場需求，若選擇自住通勤，不妨前來大睦I-CITY一探究竟。
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