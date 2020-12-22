拿同婚法案比喻萊豬 蘇貞昌：大家要團結一致
記者鄭宏斌／台北報導
2020-12-22 10:29:32
立法院即將在24日針對萊豬政策進行表決大戰，行政院昨（21）日和民進黨立院黨團召開行政立法協調會，行政院長蘇貞昌提及去年推動同婚專法的經歷，呼籲黨籍立委要一致投票。蘇貞昌今天上午在立法院受訪表示，他拿推動同婚修法的情境來比喻，每一個法案在討論表決前難免都會有各種不同的意見，但是黨籍立委大家一定要腳步一致、團結一致，讓法案順利通過。
蘇貞昌指出，昨天開協調會的會議室，就是去年同婚法案要表決前開協調會的同ㄧ個會議室，所以他比喻那個情境說，每一個法案在討論表決前難免都會有各種不同的意見，但是黨籍立委大家一定要腳步一致、團結一致，讓法案順利通過。蘇貞昌也強調，當通過施行後，「社會會看見我們是站在正確的一方，社會會接受我們都有整個一步一步為國人、為整個台灣在做」。另外，對於衛福部針對反萊劑的醫師蘇偉碩提告，蘇貞昌說，衛福部作為衛生主管機關，一定要防止就不當的數據以訛傳訛，現在蘇醫師已經更正自己的錯誤，這是很好的態度，「政府不是一定要追究誰的責任」，所以，對於蘇醫師已經有更正的態度，行政院也請司法機關斟酌，也希望國人同胞談論事情，一定要有科學根據，大家一定要依據正確的數字，理性地討論，少一點情緒、少一點政治，這是台灣今天最可貴也是最需要的地方。