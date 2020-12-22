NBA／杜蘭特告白：我永遠是勇士 柯爾擔心他表現太好
NBA／杜蘭特告白：我永遠是勇士 柯爾擔心他表現太好
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-22 11:03:43
睽違一年半終於要傷癒復出籃網球星Kevin Durant明天開幕戰將對上前東家勇士，賽前他感謝前東家並直說，「在我心裡永遠是名勇士」，而勇士教頭Steve Kerr也表示，很開心他看起來和跟受傷前一樣好。
Durant今天受訪時透露一直有和前隊友們聯繫，「今年休賽季我在餐館見到Draymond (Green)一家人，也和Stephen (Curry)聊過幾次，不管我們穿哪一隊球衣，在哪一個地方，我們的關係都不會被打破。」「看到每個人都過得很好，我很開心。」Durant也點名Klay Thompson、Andre Iguodala等前隊友，「當你和一支球隊走過很長一段季後賽並贏得總冠軍後，這種情感會很不同。我非常感激我在勇士的生涯，在我心裡我永遠是一名勇士。」Kerr也關注Durant在季前熱身賽的好表現，「基本上他真的跟之前一樣，我沒辦法指出他和受傷前有哪裡不一樣。」笑說不擔心籃網教頭Steve Nash的戰術，比較擔心Durant和Kyrie Irving表現太好。