名家論壇》盧燕俐／存金融股讓他少賺五成，該繼續存嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的金融股遭逢內憂外患，外患是，全球央行降息，壓縮利差，且海外分行受疫情衝擊，逾放增加，也影響了利潤；內憂則是，彰銀配合政府紓困，再加上新出爐的打房政策，都讓獲利雪上加霜。累計前三季稅後淨利56.54億元，年減高達37％，EPS僅0.54元，寫下十年新低。
那麼，朋友到底該不該繼續存彰銀呢？我給朋友的建議是，「如果還有閒錢，不必單戀一枝花只存彰銀，多存其他金融股，或轉存0050和台積電，多重配置、分散風險，也是一種作法。」
儘管多家金控公司都強調，明年景氣回溫，獲利將比今年成長，金融股最壞的一年就要過去了，但畢竟金融業不具爆發性，要期待獲利大成長，就是全球央行邁入升息階段時，而以FED剛開完利率會議，強調將持續每月購債1200億美元，且利率政策不變，就能嗅出升息不會在未來一兩年內發生。
因此，現在繼續存金融股，要有心理準備，股價就算有落後補漲的可能性，但也不會出現大行情；而對金融股情有獨鍾的人，除了彰銀外，有更好的選擇，像是富邦金和元大金。
富邦金前11月EPS高達7.57元，創歷史新高，儘管上週五宣布收購日盛金每股13元，溢價高達兩成，超乎市場預期，股價短線難免受衝擊，但成為首樁金控併金控的範例，有利富邦金擴大證券市佔、擴大多元業務，反能提升長線競爭力。
而元大金旗下有元大證券，目前市佔第一，且發行ETF有成，雖然缺乏壽險業務的奧援，但獲利成長性不容忽視，外資持股也從十月底的30％，一路加碼到32％以上。
至於轉存0050或台積電，先前專欄都已提過，長期存0050，就是賺取與大盤同等報酬率，就算沒有超額利潤，但不必擔心選錯股，及避免追高殺低；至於台積電，晶圓代工地位無人能比，明年5G和自駕商機大爆發，無論最終由哪幾個品牌勝出，最上游的台積電仍是最大贏家。
投資理財很難年年賺、回回賺，想保住存股的利潤，掌握產業動態是必做的功課，加上依個人風險承受度，拿捏適當的配置策略，就不至於陷入「越存越窮」的窘境。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至： opinion@nownews.com