網紅城堡開價近1.3億！傳產主殺價3200萬成「新堡主」

今年下半年國內旅遊熱絡，曾因獨特歐風城堡外觀引發媒體關注的南投魚池「英格蘭城堡」，今年以1億2888萬開價待售。據最新一期實價登錄揭露，該城堡在10月時，已由台中傳產企業主以9688萬買下，成為建坪約203.8坪，地坪達1,677坪英倫城堡的「新堡主」。

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負責此次交易的台灣房屋草屯中興特許加盟店店東謝文燐表示，英格蘭城堡雖然在山坡地，但城堡蓋在丙種建地，其價值比一般林地、農地更高；目前城堡規劃有8個房間，符合民宿經營法規房間數上限，加上屋況新穎，屋齡僅3年，買下即可投入營運；不僅如此，英格蘭城堡最大的優勢就是地坪廣大，還包括千坪以上的林地及農牧用地，若加以規劃活用，可望創造多元的營收，因此吸引買家入手。

▲ 南投的英格蘭莊園日前以近億高價售出。（圖／台灣房屋草屯中興特許加盟店提供）

▲今年中部民宿交易列表。（圖／台灣房屋提供）