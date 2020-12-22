英國根本沒那麼慘！倫敦人妻揭「逃亡真相」：別以訛傳訛

我是廣告 請繼續往下閱讀
倫敦人妻直言，英國在12/20正式宣布進入第四等級的防疫封城標準，科學家也發現新變種的病毒，英國跟台灣的確像是平行世界。但是她也無奈抱怨，「台灣新聞擷取一些『網友』的文字，大膽下標說『英國成為孤島』、『倫敦大逃亡』、『英國要變成日落國』...但說真的，我們住在倫敦的人實地觀察，根本沒有大家說的這麽慘」。
倫敦人妻解釋，眾多歐洲人「逃離」倫敦，並不是只有「病毒」一個主因，而是還有「回家過聖誕節」跟實際的「居留權問題」，以及經濟面考量，畢竟即將進入脫歐Brexit，倒數只剩11天。她更透露「英國人，其實比大家想像的還要更堅強」，從3月份封城至今，民眾找到了一個平衡的抗疫模式，許多超過70歲的長輩們，也藉此學會如何上網下單購買超市日用品，學會怎樣用網路大家聊天聚會。
倫敦人妻強調，大多數英國人都很守法，雖然無視於病毒存在的英國人也是有，但是沒道理硬要拿這些小眾來代表全英國。最後更呼籲各位海外媽媽一起好好奮鬥下去，感性喊話「孩子每天都能活得開心，全家人健康，這才是我現在最在乎的事情」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。