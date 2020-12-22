英國根本沒那麼慘！倫敦人妻揭「逃亡真相」：別以訛傳訛

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英國根本沒那麼慘！倫敦人妻揭「逃亡真相」：別以訛傳訛

編輯中心/綜合報導

2020-12-22 11:39:55

▲原PO準備到英國唸研究所，但英國疫情絲毫沒有減緩的趨勢，不禁苦惱該不該前往。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲英國近期新冠肺炎確診病例遽增，當局懷疑跟病毒變種有關，引發外界關注。（示意圖／翻攝自Pixabay）
英國近期新冠肺炎（COVID-19）確診病例遽增，當局懷疑跟病毒變種有關，並稱透過模型預估，變種病毒的傳染力提高了70％，引發外界關注。歐洲各國相繼宣佈對英國實施旅遊限制，還有媒體以「倫敦大逃亡」描述民眾急著從英國離開的情況。對此，人在英國的網紅人妻在臉書粉專【人妻。倫敦。習作簿】發文表示，眾多歐洲人離開倫敦還有很多其他原因，更強調「英國人，其實比大家想像的還要更堅強」，希望大家不要再以訛傳訛了。
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【人妻。倫敦。習作簿】昨（21）晚在臉書粉專發文報平安，透露自己打開手機看見300多則關心留言，大家都在問「聽說英國現在很慘？你們全家都還好嗎？」、「英國是不是要完蛋了？快打包回台灣吧？」、「你們一家都還好嗎？要不要什麼物資？」
倫敦人妻直言，英國在12/20正式宣布進入第四等級的防疫封城標準，科學家也發現新變種的病毒，英國跟台灣的確像是平行世界。但是她也無奈抱怨，「台灣新聞擷取一些『網友』的文字，大膽下標說『英國成為孤島』、『倫敦大逃亡』、『英國要變成日落國』...但說真的，我們住在倫敦的人實地觀察，根本沒有大家說的這麽慘」。

倫敦人妻解釋，眾多歐洲人「逃離」倫敦，並不是只有「病毒」一個主因，而是還有「回家過聖誕節」跟實際的「居留權問題」，以及經濟面考量，畢竟即將進入脫歐Brexit，倒數只剩11天。她更透露「英國人，其實比大家想像的還要更堅強」，從3月份封城至今，民眾找到了一個平衡的抗疫模式，許多超過70歲的長輩們，也藉此學會如何上網下單購買超市日用品，學會怎樣用網路大家聊天聚會。

倫敦人妻強調，大多數英國人都很守法，雖然無視於病毒存在的英國人也是有，但是沒道理硬要拿這些小眾來代表全英國。最後更呼籲各位海外媽媽一起好好奮鬥下去，感性喊話「孩子每天都能活得開心，全家人健康，這才是我現在最在乎的事情」。（編輯：倪浩軒）
▲在倫敦的網紅人妻透露當地真實情況。（圖／翻攝自【
▲在倫敦的網紅人妻透露當地真實情況。（圖／翻攝自【 人妻。倫敦。習作簿】臉書粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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