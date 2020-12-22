遭國安法通緝恐被「送中」 羅冠聰向英國申請政治庇護
遭國安法通緝恐被「送中」 羅冠聰向英國申請政治庇護
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-22 11:41:46
前香港眾志主席羅冠聰（Nathan Law）昨日（21）在臉書發文，表示自己在深思熟慮後決定向英國申請政治庇護，成為流散在全世界各地的其中一位香港人。羅冠聰早前於《港區國安法》生效（7月1日）前於6月30日深夜離開香港，7月31日香港警方正式以國安法涉嫌勾結外國勢力、煽動分裂等罪名，通緝羅關聰同其他5名海外香港人。
昨日（21）適逢冬至團圓，羅冠聰有感在個人臉書發文，2020年的香港對很多人而言，能夠與家人團聚已是奢侈，他也掛念香港的一切，以及仍在鐵柵後的諸位同伴手足。羅冠聰被香港警方以國安法通緝，未來若要續領香港特區護照，必須前往中國大使館辦理面臨被逮捕「送中」的風險。羅冠聰表示自己若不行動將會變成一個「沒有護照、身份的人」，經過思想掙扎後，決定在英國申請政治庇護（Asylum Seeking），英國的政治庇護審批門檻高且非常嚴謹，羅冠聰希望自己作為其中一位擁有媒體資源的流亡者，和其他申請者都會走過同一樣的程序，了解到當中的繁複以及問題，能向英國政府就如何便利香港手足提供意見，並再次透過自身的個案來引起英國政界上下對香港流亡者的關注。
羅冠聰表示，自己無論身在何方，永遠都不會放棄香港人的身份，也會為這個代表著意志、勇敢、追求自由的身份而自豪。對於香港目前的困境，羅冠聰表示，不會因為被迫離開家鄉而止息將繼續與政權纏鬥，鼓勵手足在冬至平安，凝聚成更重要的力量，守護著香港的文化、價值。據港媒報導，自去年爆發反修例風波（反送中）向外國尋求庇護的香港人日漸增加，10月份數據顯示，今年至少有181名港人向外國尋求庇護，當中包括澳洲、英國、德國及加拿大等地。英國海外護照（BNO）申請數量也暴增，護照辦公室日前公布數據，2020年1月至10月，逾21.6萬香港居民取得BNO，創下1997年以來最高，平均每分鐘核發5本護照。