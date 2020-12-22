三倍券將到期　十名店祭超殺優惠「屏東好康地圖」

三倍券晚鳥優惠開打，據行政院指出，三倍券還有近80億元尚未使用，且12月31日即將截止，為搶攻商機，屏東10家美食旅宿名店，包含漫時光早午餐、竹林有機農場、黎記冰糖醬鴨等祭出超殺優惠，宣示「搶人、搶錢、搶三倍券」大戰開打。
「三倍券開心花Ｘ屏東浪漫時光好康地圖」由在屏東有5家店鋪的漫時光早午餐、竹林有機農場、TC巧舖、黎記冰糖醬鴨、一碗豆腐、豐澤深焙紅茶專賣、牛園火鍋、三魚一羊餐廳、有肉食舖炭火燒肉與勝利125日式民宿聯名推出。
此好康地圖也堪稱旅遊屏東的美食指南，民眾除可享受浪漫悠閒的漫時光早午餐，前往竹林有機農場體驗一日農夫採收樂趣，或到世界巧克力銀牌得主的TC巧舖試吃巧克力，都很適合親子家庭或情侶。
當然，千萬不要錯過在屏東市傳承三代、四十年的黎記冰糖醬鴨，以及被推爆的職人手作「一碗豆腐」，還有復刻懷舊味蕾風華的豐澤深焙紅茶，當夜幕低垂，可預約用一輩子專注熬煮的牛園火鍋、讓人放鬆的三魚一羊餐廳或歡樂大口吃的有肉食舖炭火燒肉，最後，體驗日式檜木將軍房舍的包棟民宿「勝利125日式民宿」。
即日起至12月31日前持三倍券消費，屏東10大品牌祭出優惠不手軟，通通有好康，像漫時光早午餐消費單次滿500元，即贈遠近馳名的「日曬雞湯麵」一碗；牛園火鍋則每桌免費兌換一次好禮三選一，包含五花去骨鮮牛、黑毛豬五花或特色私房料理；竹林有機農場則是購買聖蘿勒茶2盒，就送養生麵一盒等許多優惠。