三倍券將到期　十名店祭超殺優惠「屏東好康地圖」

三倍券晚鳥優惠開打，據行政院指出，三倍券還有近80億元尚未使用，且12月31日即將截止，為搶攻商機，屏東10家美食旅宿名店，包含漫時光早午餐、竹林有機農場、黎記冰糖醬鴨等祭出超殺優惠，宣示「搶人、搶錢、搶三倍券」大戰開打。

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▲三倍券開心花Ｘ屏東浪漫時光好康地圖-店家資訊。（圖／業者提供）

× ▲三倍券開心花Ｘ屏東浪漫時光好康地圖-店家資訊。（圖／業者提供）

此好康地圖也堪稱旅遊屏東的美食指南，民眾除可享受浪漫悠閒的漫時光早午餐，前往竹林有機農場體驗一日農夫採收樂趣，或到世界巧克力銀牌得主的TC巧舖試吃巧克力，都很適合親子家庭或情侶。



▲三倍券開心花Ｘ屏東浪漫時光好康地圖。（圖／業者提供）

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即日起至12月31日前持三倍券消費，屏東10大品牌祭出優惠不手軟，通通有好康，像漫時光早午餐消費單次滿500元，即贈遠近馳名的「日曬雞湯麵」一碗；牛園火鍋則每桌免費兌換一次好禮三選一，包含五花去骨鮮牛、黑毛豬五花或特色私房料理；竹林有機農場則是購買聖蘿勒茶2盒，就送養生麵一盒等許多優惠。