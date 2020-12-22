萊豬決戰！藍營嗆公布萊委名單 鄭運鵬：邊際效益低
記者鄭宏斌／台北報導
2020-12-22 12:51:21
蔡政府將在明年1月1日開放萊豬進口，立法院將在24日表決攸關萊豬開放的9項行政命令，國民黨立院黨團為此在23日、24日發起守夜抗爭活動，更嗆聲說要逐一點名看看哪個民進黨立委投下贊成票、支持萊豬進口。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬今（22）日表示，國民黨在2016年失去政權之後，從前瞻基礎建設預算的表決，就一直使用「公布表決名單」這一招來扣民進黨立委帽子，他認為「邊際效應已經很低」。
鄭運鵬指出，以客觀的觀察，多數國人可以接受現在時空環境改變，政府為了台美關係應該深化而擴大開放美國肉品，所以他認為壓力沒有之前各方評估的那麼大。鄭運鵬也說，國民黨在2016年失去政權之後，從前瞻基礎建設預算的表決，就一直使用「公布表決名單」這一招來扣民進黨立委帽子。他認為，國民黨現在的做法只能吸引到極端光譜的支持者，這就像金庸小說裡面寫的「招式使老」，也像聖鬥士星矢漫畫裡面的「對聖鬥士使出同一個絕招」，邊際效應已經很低。另外，對於藍營質疑民進黨2012年也反美牛，鄭運鵬說，民進黨在2012年歐盟codex標準公布之前，的確對萊克多巴胺的使用有疑慮，但是在codex標準公佈之後，民進黨就不再反對，當時是國民黨馬英九總統執政，沒有擔當一併處理，最後只處理美牛進口，而且美牛就有萊克多巴胺的容許量。